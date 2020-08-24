إخماد النيران بشكل نهائي في خط الغاز العربي بعد تعرضه لاعتداء إرهابي.. وزير النفط: عودة الوضع إلى ما كان عليه خلال الساعات المقبلة

تمكنت فرق الإطفاء والدفاع المدني من إخماد النيران التي اندلعت في خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا بشكل كامل وذلك بعد تعرضه لاعتداء إرهابي فجر اليوم.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية المكلف تسيير الأعمال المهندس علي غانم إن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي ناجم عن عمل إرهابي مشيراً إلى أنه وبعد إخماد الحريق بشكل كامل بدأت على الفور عمليات الكشف الفني على الخط لإجراء الصيانة وتبديل المقاطع المتضررة وخلال الساعات المقبلة سيتم تزويد محطات التوليد بالغاز وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل الاعتداء الإرهابي.

وأضاف غانم فى تصريح لـ سانا: لقد استطعنا فصل الصمامات المقطعية الخاصة بهذا الخط الذي يبلغ قطره “36” إنشاً وباستطاعة 7 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا حسب مراحلها بمعنى نفصل موقع العطل أو الاعتداء الإرهابي على هذا الخط وبالتالي إعادة تغذية محطة الناصرية بالغاز ومحطة جندر وعودة التيار الكهربائي تدريجياً.

بدوره قال وزير الكهرباء المكلف تسيير الأعمال المهندس محمد زهير خربوطلي إن التيار الكهربائي بدأ بالعودة بشكل جزئي إلى المحافظات السورية ومنها وسط مركز مدينة دمشق.

وقال خربوطلى في تصريح لـ سانا تمت إعادة التغذية الكهربائية إلى بعض المنشآت الحيوية المهمة في دمشق كالمشافي وبعض الأحياء السكنية إضافة إلى عودة جزئية للتغذية الكهربائية في محافظتي حمص وحماة والمنطقة الساحلية ريثما تتم إعادة إصلاح خط الغاز وإعادة الوضع الكهربائي إلى ما كان عليه.

وأضاف خربوطلي.. إن كل الورشات الفنية سواء في وزارة النفط والثروة المعدنية أو وزارة الكهرباء ومحطات التوليد والمنظومة الكهربائية على أتم الجاهزية لإعادة التغذية الكهربائية إلى ما كانت عليه خلال الفترة القريبة القادمة.

وتعرض خط الغاز العربي المغذي للمنطقة الجنوبية بين منطقة الضمير وعدرا في ريف دمشق لاعتداء إرهابي فجرا ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سورية.