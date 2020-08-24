الصحة تشدد على الالتزام بتعليمات حجز موعد إجراء مسحات كورونا

أعلنت وزارة الصحة أمس الأحد تسجيل 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 15 حالة ووفاة 4 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية، وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة حتى الآن بلغت 2217 شفيت منها 505 وتوفيت 89 حالة.

في الأثناء أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالإجراءات والتعليمات عند الاتصال بالرقم 9195 المخصص لحجز موعد إجراء مسحة PCR لداعي السفر، وذلك قبل 3 إلى 5 أيام فقط من موعد السفر وعدم تكرار الاتصال لأكثر من مرة في حال حجز موعد، أو إعطاء معلومات خاطئة فيما يخص موعد السفر تحت طائلة إلغاء الحجز.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن الأطفال دون 12 عاماً لا يطلب منهم فحص “PCR” لدخول لبنان، فيما يجب الاطلاع على شروط الدول الأخرى التي سيتم التوجه إليها.

وبينت الوزارة أن الهدف من الالتزام بهذه الإجراءات تخفيف ضغط الاتصالات على الرقم وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

يشار إلى أن الوزارة خصصت الرقم الرباعي المجاني 9195 للحجز المسبق لإجراء مسحة PCR للمواطنين بداعي السفر ويتم تلقي الاتصالات من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً حيث يتم حجز مواعيد لـ 300 مسحة يومياً موزعة بين مراكز أخذ المسحات في صالة الفيحاء ومدينتي الجلاء وتشرين الرياضيتين بدمشق

إلى ذلك أقام عدد من الجمعيات الخيرية التطوعية بالتعاون مع محافظة دمشق حملة لتعقيم وسائل النقل الداخلي والسرافيس وتوزيع الكمامات القماشية تحت جسر السيد الرئيس بهدف توعية المواطنين بأهمية ارتداء الكمامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق البلدية بمحافظة دمشق انتصار جزماتي إلى أن الحملة تتضمن تعقيم وسائل النقل العامة والسرافيس بالتنسيق مع المؤسسة العامة للنقل الداخلي إضافة إلى توزيع أكبر عدد من الكمامات على المواطنين وتوعيتهم بأهمية ارتدائها وتبديلها ورميها في حاويات القمامة.

وبينت جزماتي أن اختيار المنطقة جاء لكونها تستقطب عدداً كبيراً من المواطنين ومن مختلف شرائح المجتمع لافتة إلى أن المحافظة تعمل بشكل يومي على تعقيم وتنظيف الشوارع والأحياء في مختلف مناطق المدينة.

بدوره أوضح معاون مدير النقل الداخلي بدمشق المهندس محمد أبو رشيد أن حملة التعقيم التي تستهدف وسائل النقل اليوم تأتي استكمالاً للجهود اليومية التي تبذلها الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق للتعقيم الدوري للباصات على فترتين صباحاً ومساء بهدف الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين والتوعية بأهمية ارتداء الكمامة في وسائل النقل للتصدي لفيروس كورونا.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة جمعية ساعد عصام حبال إلى أنه تم اليوم توزيع 7 آلاف كمامة قطنية بشكل مجاني حيث يتم التركيز خلال هذه الفترة على توزيع الكمامات نتيجة حاجة أعداد كبيرة من المواطنين إليها لافتاً إلى أهمية حملات التعقيم ضمن وسائل النقل الداخلي والسرافيس كونها مكاناً للتجمع واحتمالية انتشار الفيروسات والأمراض فيها عالية ولذلك تحتاج إلى تعقيم بشكل مكثف.

بدورها أمين صندوق مؤسسة حياة سامية نحاس بينت أن المؤسسة تتعاون مع جمعية ساعد لتوزيع أكبر عدد من الكمامات ضمن الحملة والتوعية بجعل ارتداء الكمامة ثقافة مشيرة إلى أهمية تعقيم المرافق العامة كونها لا تقل أهمية عن تعقيم المنزل في الوقاية من انتشار الفيروس.

المدير التنفيذي لمؤسسة حدودي السما مصطفى عباس ذكر أن الحملة تهدف لرفع الوعي بأهمية ارتداء الكمامة في الأماكن العامة وخاصة في وسائل النقل العامة كونها تشهد ازدحاماً من المواطنين مشيراً إلى أنه تم اختيار الكمامة القماشية لتوزيعها كونها عملية ويعاد استخدامها لعدة مرات.

ومن جمعية الشباب الخيرية لفت عضو مجلس الإدارة باسل فارس إلى أهمية التعاون بين الجمعيات والمؤسسات في حملات التعقيم للوقاية والحد من انتشار الفيروس مشيراً إلى وجود تجاوب كبير من المواطنين في الالتزام بارتداء الكمامة.