تحذير من عصائر الفواكه الطازجة

أكدت أخصائية الغدد الصماء، د. زهرة بافلوفا، أن “تناول عصائر الفاكهة الطازجة بصورة منتظمة يسبب مشكلات صحية”، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تحتوي على الفيتامينات والعناصر المعدنية المفيدة.

وقالت بافلوفا: إنه يتم إنتاج كوبا من عصير البرتقال المركز الطازج عن طريق عصر برتقالتين كبيرتين، مؤكدة أن “الإنسان لا يأكل هذه الكمية في وقت واحد، لذلك إذا تم المقارنة بين 100 ملليلتر من هذا العصير و100 ميلليلتر من الكولا، سنرى أن نسبة السكر فيهما متماثلة تقريبا”. كما أكدت الأخصائية أن “عصير الفواكه الطازج عمليا لا يحتوي على الألياف الغذائية، التي تبطئ امتصاص الغلوكوز والفركتوز، ولها تأثير إيجابي في نبيت الأمعاء”، محذرة من أن تناول عصائر الفاكهة الطازجة بصورة منتظمة، عاجلا أم آجلا سيؤدي إلى الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، أو النقرس. وقالت إن “نتيجة تناول كوب من العصير الطازج نحصل فورا على كمية كبيرة من الكربوهيدرات البسيطة السهلة الهضم- الغلوكوز والفركتوز، وبالتالي نؤثر سلبا في عملية استقلاب الكربوهيدرات والتمثيل الغذائي في الكبد”.