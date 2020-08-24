ثلاث ميداليات برونزية لسورية في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ثلاث ميداليات برونزية في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية الذي نظمته إندونيسيا (عن بعد) في الخامس عشر من الشهر الجاري بمشاركة 240 طالباً وطالبة من 33 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع إن الطلاب الفائزين بالميداليات هم أحمد محمد منذر حيدر من الصف الثالث الثانوي من مدرسة المحسنية بدمشق وبشر سعد الدين اسلامبولي من الصف الثاني الثانوي من مدرسة المروج بحلب ومحمد نور محمد خلدون مصري من الصف الثالث الثانوي من مدرسة المعرفة بحلب.

وكان 27 طالباً من الأولمبياد العلمي السوري اختصاص المعلوماتية شاركوا في الأولمبياد الآسيوي للمعلوماتية من أربعة مراكز جغرافية في دمشق وحلب وحمص واللاذقية واستمرت المنافسات خمس ساعات متواصلة بالتوقيت نفسه في الدول المشاركة وبالارتباط الالكتروني المباشر بين الطلاب واللجنة العلمية الآسيوية للأولمبياد في إندونيسيا وتضمنت مجموعة من المسائل باللغة الإنكليزية والتي تتطلب مقدرة عالية على التحليل والتفكير المنطقي في مجال البرمجة والخوارزميات.