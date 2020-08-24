علي جواد: الغناء هواية والاحتراف يشتت الفن

اعتبر الفنان علي جواد أن الفن عنده إحساس وتذوق، وخاصة أنه يؤدي اللون الطربي الذي تميز به من خلال القدود الحلبية مؤدياً له وهو يعزف على آلته المفضلة العود.

ويرى الفنان علي، ابن الثالثة والأربعين عاماً، أن فن الغناء لديه هواية لأن احترافه يحرفه عن الطريق الذي اختاره لنفسه متمثلا بالأغاني الطربية، وعلى رأسها الطرب الحلبي بقدوده الجميلة، معتبرا أن أغاني هذه الأيام بموسيقاها الصاخبة تصيبه بالصداع لذلك اختار آلة العود ليؤدي معها كل الأغاني الطربية الحلبية، فالموسيقى هي فن تآلف الأصوات.

واختار جواد الهواية بتقديم أغانيه للأصدقاء والأحباب بعيدا عن جو الحفلات الذي رفضه لأنه لا يريد تأدية أية أغنية لا تتوافق مع الفن الطربي.

علي جواد حالة فنية فريدة ولدت من رحم الصعوبات التي واجهتها بلدته الصامدة بوجه الإرهاب “الفوعة” وليقدم نفسه سفيرا للأغنية الطربية وقدودها الحلبية دون أن يكون فنانا محترفاً.

نزار جمول