الحكومة: كل الجهود لتأمين مياه الشرب لأهالي الحسكة

أكد رئيس مجلس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين عرنوس الاستمرار ببذل كل الجهود لتأمين مياه الشرب للأهالي في محافظة الحسكة وفق الإمكانيات والطرق المتاحة لتغطية احتياجاتهم، بعد قطع المياه عنهم من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين.

وخلال الجلسة الأسبوعية للمجلس تم تكليف وزارة التجارة الداخلية تقديم دراسة تتضمن التكاليف الحقيقية لتوفير 20 مادة أساسية والأكثر ضرورة للسلة الاستهلاكية واقتراح أسعارها بما يسهم في ضبط حركة الأسواق ويحد من حالات الاحتكار، بينما قدم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عرضاً حول دور السورية للتجارة في التدخل الإيجابي من خلال افتتاح صالات جديدة وزيادة قائمة المواد المعروضة وجهود مديريات حماية المستهلك في ضبط الأسعار وتنظيم الضبوط بحق المخالفين ومكافحة المواد مجهولة المصدر.

كما استعرض وزير الصحة واقع انتشار فيروس كورونا وإجراءات رفع جهوزية القطاع الصحي وزيادة القدرة الاستيعابية لمراكز إجراء الفحوصات واعتماد مخابر إضافية والاستمرار بنشر التوعية حول الوقاية من العدوى، فيما أشار وزير الصناعة إلى تشغيل الخط الثاني في معمل الأوكسجين بشركة حديد حماة بطاقة إنتاجية 1250 متراً مكعباً في الساعة وإنتاج الأوكسجين السائل وتشغيل وحدات تعبئة احتياطية بمعدل 3 ورديات يومياً، وتم التأكيد على توفير الطاقة الكهربائية لمعامل الأوكسجين على مدار الساعة وتوفير ما يتطلب لعملها بطاقتها القصوى.

واطلع المجلس من وزير الكهرباء على واقع القطاع الكهربائي والإجراءات التي تتخذها الوزارة لزيادة الطاقات التوليدية في ضوء الموارد المتوافرة والحرص كذلك على عدالة التوزيع بين القطاعات الاستهلاكية والخدمية والانتاجية.

وعرض وزير التربية البروتوكول الصحي الخاص بالعام الدراسي الجديد بكل مراحله وآليات تطبيقه للتصدي لوباء كورونا بما يضمن الحفاظ على صحة التلاميذ والعاملين في الحقل التربوي واستمرار جودة العملية التعليمية.

ووافق المجلس على استكمال إعادة تأهيل المجمع القضائي في الحفة وترميم الجزء المتهدم من ميناء برج إسلام في اللاذقية.