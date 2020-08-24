مصرع 5 مسلحين من “قسد” برصاص المقاومة بأرياف الرقة ودير الزور والحسكة

توصلت الانتفاضة الشعبية ضد مليشيا قسد العملية، حيث قتل وأصيب عدد من المسلحي التابعين للميليشيا الانفصالية باستهداف مقراتهم والياتهم وإطلاق الرصاص عليهم بأرياف الرقة ودير الزور والحسكة،

وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين استهدفوا بالأسلحة والرشاشات مقرات وأماكن تواجد ميليشيا “قسد” قرب معامل البلاط في حي الجزرة والمشفى الوطني في مدينة الطبقة وفى قرية أبو قبيع غرب مدينة الرقة ما أسفر عن مقتل أربعة مسلحين من الميليشيات.

وفى ريف دير الزور الشمالي الشرقي، قتل مسلح من ميليشيا “قسد” برصاص مجهولين في قرية العزبة التي شهدت أكثر من مرة مظاهرات تدعو إلى طرد تلك الميليشيا من المنطقة بعد إمعانها بسرقة النفط السوري والأملاك واعتداءاتها اليومية على المدنيين.

وتعرضت حواجز ميليشيا “قسد” السبت الماضي لهجمات من مجهولين في بلدتي الحوايج وجديد عكيدات بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحيها.

وقتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد” باستهداف آلية تابعة لهم بعبوة ناسفة عند قرية جلال شرق مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وفق مصادر أهلية في المنطقة.

رتل جديد لقوات الاحتلال الأمريكي

في غضون ذلك، أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت رتلاً مؤلفا من 35 آلية عسكرية محملة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية وصهاريج لنقل النفط من الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

في الأثناء، أصيب مدنيان بجروح جراء انفجار لغم ارضي من مخلفات المجموعات الإرهابية في محيط بلدة كرناز شمال غرب حماة، وذكر مراسل سانا أن لغما ارضيا من مخلفات الإرهابيين انفجر في أحد الحقول الزراعية في محيط بلدة كرناز التابعة لمدينة محردة، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين نقلا على أثرها إلى المشفى لتلقى العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.