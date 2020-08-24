أرمينيا: مستمرون بتقديم المساعدات لسورية

أعلن وزير الدفاع الأرميني دافيد تونويان أن بلاده عازمة على مواصلة تنفيذ برنامج تقديم المساعدات الانسانية إلى سورية، مؤكداً أن هذا البرنامج ينطوي على أهمية كبيرة.

وخلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو على هامش افتتاح المنتدى العسكري التقني الدولي (ارميا 2020) في ضواحي موسكو أعرب تونويان عن تقديره لدور الجانب الروسي في المساعدة بتنفيذ المهمة الإنسانية الأرمينية في سورية.

وقدمت أرمينيا على مدى السنوات الماضية مساعدات إنسانية لدعم صمود الشعب السوري والمساهمة في تخفيف معاناته.