احتراق 3 خيم للمهجرين في مخيم الهول

احترقت 3 خيم للمهجرين في مخيم الهول، الواقع تحت سيطرة ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي، حيث يعاني سكانه أوضاعاً إنسانية صعبة نتيجة الحصار المفروض عليهم من هذه الميليشيات وقوات الاحتلال الأمريكي.

وذكرت مصادر أهلية أن اشتعال موقد كاز باستخدام محروقات ذات جودة منخفضة تسبب أمس الاثنين باندلاع حريق أدى لاحتراق 3 خيم على الأقل في مخيم الهول للمهجرين شرق محافظة الحسكة واقتصرت الأضرار على الماديات.

وكان توفي طفل يوم الثلاثاء الماضي جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.

وتحتجز واشنطن عبر مجموعات إرهابية في مخيم الركبان بمنطقة التنف وفي مخيم الهول شرق الحسكة عبر ميليشيا مدعومة منها عشرات آلاف المهجرين السوريين منذ نحو خمس سنوات في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها.