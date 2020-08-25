حال الكثير من المسؤولين في سدة القرار كحال “أبو نايف بو مالحة” في مسلسل الخربة، فبطارية سماعته تنتهي عندما يوجه له أحد ما انتقاداً، أو يحاول تصحيح خطأ له أثناء سرده لقصص وحكايا لا تمت للواقع بصلة، إنما اختلقها من بنات أفكاره التي لا تختلف في نباهتها ونسبة ذكائها عن أفكار “أبو نادر” رئيس مخفر ضيعة ضايعة الذي لا يلهيه حبه لقلي البيض عن متابعة قضايا الناس بالسرعة القصوى، وحل المشكلات المستعصية بجرة قلم.

اليوم مع تداع معيشي كبير، نسأل عن نتائج استنفار الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار البيض والفروج، وما تمخضت عنه سلسلة اجتماعاتها وقراراتها التي ساهمت في خروج هذا القطاع عن السيطرة بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى، فأسعار هذه المواد باتت ضمن قائمة الرفاهية الشعبية، فأين الدعم؟!.

من هنا فليسمح لنا السادة المسؤولون، ليس من باب التهجم، أو تحميل المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري، ولكن من باب الظروف الراهنة باحتمالاتها المفتوحة، وسخونة حراكها في الشارع السوري الذي يدفع ضريبة كبيرة جداً تفوق طاقة احتماله، وتهدد لقمة عيشه بسعراتها المعيشية المتدنية في أسواق هاربة من كل شيء إلا من سلطة الدولار، والتجار، ولعنة الإخفاق، وفشل ما يدعى “إجراءات استثنائية”؟!.

لا شك أن التحركات والتصريحات الرسمية تجبرنا على استعادة صورة الملكة ماري انطوانيت وهي تقول: (ليأكلوا الكاتو) التي اغتصبت آنذاك أحلام الجياع والفقراء، ودقت أجراس غضبهم ونفاد صبرهم، والغريب في الأمر حالة الاقتناع والثقة التي يتحدث بها الكثير من المسؤولين عن أحوالهم بطريقة استعراضية نابضة بالتراجيدية الواقعية، فالناس يتضورون جوعاً، وأحوالهم تتألم فقراً، وأطفالهم “يتدشون” سراباً، وهناك من يدعوهم إلى شد أحزمة التقشف والاقتصاد، والتصرف بحكمة مع دخلهم الشهري الكبير بليراته الزائدة عن حاجتهم، ويحاول إقناعهم بأنه يعيش المأساة ذاتها من الحرمان والجوع وانعدام الحيلة، وأنه يصحو من ساعات الصباح الأولى ليسير في مناكبها بحثاً عن كسرة الخبز التي قد لا يستطيع الحصول عليها.

ويأمل الناس ألا ينتهي انتظارهم كما انتهى انتظار أهالي الخربة لعودة “نعمان”، وهو الشاهد الصامت على بطولات “أبو نايف”، بل يتمنون أن تكون هناك في الأيام القريبة قرارات “سريعة وهامة وعاجلة” قادرة على إحياء ما تبقى من علاقة المواطن بالمسؤول، وإنعاش الثقة بينهما بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وأحكام الظرف الاستثنائي، ودون شماتة الـ (…).

بشير فرزان