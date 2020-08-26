الانتهاء من إصلاح خط الغاز العربي والبدء بتشغيل محطتي تشرين ودير علي

أنهت الفرق الفنية التابعة لوزارة النفط والثروة المعدنية إصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف خط الغاز العربي بين منطقتي الضمير وعدرا بريف دمشق.

وقال المهندس غسان طراف مدير عام الشركة السورية للغاز في إن أعمال إصلاح الخط انتهت بشكل كامل فجر اليوم وتم البدء بفتح الغاز باتجاه محطات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة الجنوبية ويجرى حالياً العمل على تعزيز الضغط للوصول إلى القيم التشغيلية لمحطات الطاقة الكهربائية.

وتوقع طراف البدء بتشغيل محطتي تشرين ودير علي لتوليد الطاقة خلال الساعات القليلة القادمة للوصول إلى الحمولات التي كانت عليها قبل الاعتداء الإرهابي ما سينعكس بشكل واضح على واقع التيار الكهربائي.