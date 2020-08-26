مهرجان “شبابنا لون غدنا” في السويداء

السويداء _رفعت الديك:

شكل مهرجان يوم الشاب الدولي فرصة لعرض المواهب وتقديم الفن لمجموعة من المشاركين في المهرجان الذي أقامته مديرية ثقافة السويداء- مديرية ثقافة الطفل تحت شعار “شبابنا لونُ غدنا” ضم مجموعة من الفعاليات حيث قدمت فرقة شآم للمسرح عرض مسرحي راقص حاكى الثقافات المتنوعة بعنوان Show بإشراف مدربهم عمر ناصر وكذلك لوحات فنية وشعبية تحاكي الحضارة السورية وتجسد جماليتها، إضافة لفقرات موسيقية وغنائية للشابين سليم عزام وروان مقلد، اللذين قدّما فقرات غنائية أطربت الحضور، ووجدوا في المهرجان فرصة لتقديم أنفسهم على خشبة المسرح وكسر الحاجز مع الجمهور عبر التفاعل الذي حققته الفعالية.

متدربو ورشة الرقص الحديث في مشروع مهارات الحياة في السويداء قدموا فقرة كانت نتاج تدريبهم بإشراف المدربة سوسن الصفدي، التي أشارت إلى أهمية المهرجان في فرد مساحات للإضاءة على مواهب الشباب وإبداعاتهم في مختلف المجالات.

وبيّن مدير ثقافة السويداء باسل الحناوي أهمية الفعالية لجيل الشاب حيث تتيح لهم تقديم مواهبهم ومهاراتهم وكافة الفنون التي يتقنونها من فنون شعبية وتشكيلة ورسم وغناء وأعمال يدوية ومسرحية.

رافق الاحتفالية ماراثون رياضي تحت شعار “ليبقى الأمل موجوداً في قلوبنا وفي تفاصيل حياتنا” حيث انطلق الماراثون بحضورٍ شبابي لافت وتمثيل عن المنظمات الأهلية والشعبية من أمام المتحف الوطني في السويداء مروراً بساحتي الزنبقة والشعلة وختاماً في قصر الثقافة بالسويداء، حيث تم تكريم المراتب الثلاث الأولى الفائزة في الماراثون.

كما تم افتتاح معرض للرسم ضم 64 لوحة متنوعة قدمها المتدربون الشباب في ورشة الرسم ضمن مشروع مهارات الحياة وتقديم جدارية من تنفيذهم في قصر الثقافة، بإشراف المدرب عصام نصر. كما تم افتتاح معرض للأعمال اليدوية لمجموعة من الشابات المبدعات قُدمت فيه أعمال متنوعة استخدمت فيها خامات مختلفة صوفية وخشبية وإكسسوارات متنوعة.

نُفذت الاحتفالية ضمن إجراءات وقائية مشددة شارك فيها المتطوعون الشباب ضمن فريق مهارات الحياة ومتطوعو مجموعة الإنسانية بتجمعنا بتوزيع الكمامات وعمليات التعقيم وقياس الحرارة وتنظيم التباعد بين الحضور.