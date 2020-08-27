“قسد” تختطف عشرات المدنيين وهجوم يستهدف مقراتها في الباغوز

تعرض أحد مقرات ميليشيا قسد، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، لهجوم في بلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي ما أدى إلى إصابة أحد مسلحيها، فيما نفذت الميليشيا الانفصالية حملة مداهمات جديدة واختطفت عدداً من المدنيين في ريفي الحسكة الشمالي والرقة الغربي.

وذكرت مصادر أهلية أن ميليشيا قسد داهمت منازل المواطنين في قرية مجيبرة التابعة لبلدة تل تمر شمال الحسكة واختطفت مدنيين اثنين واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

وفي ريف الرقة الغربي أشارت المصادر إلى أن ميليشيا قسد اختطفت بعد حملة من المداهمات عدداً من الشبان في بلدة المنصورة والقرى المحيطة بها واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

مرتزقة اردوغان يسرقون ممتلكات الأهالي في مريكيز

بالتوازي واصلت التنظيمات الإرهابية التي تعمل بإمرة قوات الاحتلال التركي سرقة ونهب ممتلكات الأهالي في قرية مريكيز بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية بالحسكة أن مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية أقدموا على سلب ونهب الممتلكات العامة والخاصة والمرافق الخدمية من الكابلات الكهربائية وغيرها في قرية مريكيز بريف رأس العين الشرقي على الشريط الحدودي كما قاموا بخلع أبواب المنازل والشبابيك وخزانات المياه وسرقتها تمهيدا لبيعها للسماسرة وتجارة الخردة.

وأشارت المصادر إلى أن التنظيمات الإرهابية تمارس أبشع الجرائم وتعمل على التضييق على الأهالي بغية إخراجهم من قراهم وإسكان عوائلها مكانهم في خطوة تهدف إلى التغيير الديمغرافي في المنطقة.

اعتداء بالقذائف الصاروخية على جورين والبركة

في الأثناء، أصيب مدني جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بالقذائف الصاروخية على بلدة جورين وقرية البركة بريف حماة الشمالي الغربي.

وذكر مصدر في شرطة حماة أن المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الجنوبي اعتدت بالقذائف الصاروخية على منازل الأهالي في بلدة جورين وقرية البركة في منطقة الغاب بالريف الشمالي الغربي ما تسبب بإصابة مدني بجروح.

وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية أسفرت عن وقوع أضرار مادية في عدد من المنازل والبنى التحتية.

تخريب مركز هاتف الجيزة

من جهة ثانية أقدم مجهولون على الاعتداء على مركز هاتف الجيزة بريف درعا الشرقي ونهب تجهيزاته الفنية.

وبين مدير فرع الشركة السورية للاتصالات المهندس أحمد الحريري أن مجهولين اعتدوا على مركز هاتف الجيزة ونهبوا تجهيزاته من حواسيب وطابعات وفاكسات وبطاريات خاصة بألواح الطاقة الشمسية مشيرا إلى أن الاتصالات مازالت مفعلة لكن يضطر أهالي البلدة للتوجه إلى مدينة درعا لإجراء اي معاملات ترتبط بالاتصالات أو دفع الفواتير بسبب سرقة التجهيزات الفنية المرتبطة بعمل المركز، وبين أن المجتمع المحلي في الجيزة يعمل مع الأجهزة المختصة لإلقاء القبض على المعتدين لإعادة التجهيزات المنهوبة وإعادة تفعيل الخدمات فيه.