استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف

استؤنفت اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في قصر الأمم المتحدة بجنيف بعد ظهر أمس الخميس وذلك بعد تعليقها منذ يوم الاثنين الماضي.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون أعلن أنه سيتم استئناف اجتماعات لجنة مناقشة الدستور وذلك بعد تأكيد السلطات الصحية المختصة إمكانية استئنافها.

وقال بيدرسون في بيان إنه بعد الاختبار الإضافي التالي والمزيد من النصائح الطبية والخبراء فيما يتعلق بأربعة اختبارات إيجابية سابقة لفيروس كورونا تم إبلاغ مكتب المبعوث الخاص رسمياً من قبل السلطات الصحية المختصة بأن طبيعة تلك الحالات تجعل من الممكن للجنة استئناف اجتماعاتها مع التباعد المكاني والاحتياطات ذات الصلة.

وأضاف إنه وبعد التشاور مع الرؤساء المشاركين وأعضاء اللجنة ستستأنف الاجتماعات في قصر الأمم المتحدة بجنيف.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت الاثنين تعليق اجتماعات اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة الموسعة للجنة مناقشة الدستور في جنيف عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا ضمن الوفود المشاركة.