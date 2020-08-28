الاتحاد البرلماني العربي يدين اعتداءات النظام التركي ضد سورية

أدان الاتحاد البرلماني العربي بشدة الممارسات اللاإنسانية والاعتداءات المتكررة التي يرتكبها النظام التركي والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبله ضد الشعب السوري والأراضي السورية.

وقال الاتحاد في بيان له منه إنه ببالغ القلق يتابع الاتحاد البرلماني العربي الممارسات اللاإنسانية التي تمارسها تركيا والمجموعات الإرهابية المدعومة من قبلها ضد الشعب العربي السوري الشقيق والاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية بذرائع واهية ومتعددة لا تدل إلا على الرغبة في الاعتداء السافر غير المبرر.

وأعرب الاتحاد عن إدانته الشديدة لهذه الممارسات التي تخالف الشرعية الدولية وشرعة حقوق الإنسان وكل القيم والمبادئ الإنسانية.

وطالب الاتحاد النظام التركي باحترام حقوق الجوار والعلاقات التاريخية التي تربط تركيا بالعالم العربي، ويذكره بأن هذه الممارسات لن تؤدي إلى استقرار المنطقة وستقود إلى مزيد من الصراعات مذكرا في الوقت ذاته بأن العالم يعيش حربا حقيقية ضد وباء كورونا وهو الأخطر على البشرية جمعاء.

وناشد الاتحاد المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوضع حد للانتهاكات الصارخة التي يقوم بها النظام التركي ضد الإنسان وأراضي دولة مجاورة ذات سيادة وهذا من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدوليين داعيا “المجالس والبرلمانات العربية إلى إصدار بيانات تعبر عن رفض الاعتداء على أي دولة عربية شقيقة من قبل أي جهة أو دولة أخرى”.

وأكد الاتحاد البرلماني العربي وقوفه التام بجانب الشقيقة سورية في الدفاع عن سيادتها ومواطنيها معرباً عن ثقته التامة بأنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وسيادتها.

وكان رئيس مجلس الشعب حموده صباغ وجه قبل يومين 9 رسائل باسم مجلس الشعب إلى رؤساء الاتحادات البرلمانية الدولية والجمعيات البرلمانية الإقليمية طالب فيها بضرورة ممارسة أشكال الضغط كافة على النظام التركي للإيقاف الفوري لجريمة قطع مياه الشرب عن أكثر من مليون مواطن سوري في مدينة الحسكة وجوارها.

بدوره أدان وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق اللواء محمد رشاد الجريمة التي يرتكبها النظام التركي بحق الشعب السوري عبر قطعه المياه عما يقرب من مليون مواطن في مدينة الحسكة وجوارها.

وقال رشاد إن جرائم النظام التركي التي يرتكبها بحق الشعب السوري تخالف كل الأعراف الدولية والقيم والمبادئ الإنسانية ما يلزم بتحرك دولي عاجل لوقفها لافتاً إلى أن رئيس هذا النظام رجب طيب أردوغان يحاول جاهداً استهداف سورية بكل الوسائل لتنفيذ مخططاته ضد المنطقة وشعوبها.

ونوه رشاد بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة الإرهاب وداعميه مؤكداً أن النصر سيكون حليفاً لسورية في وقوفها ضد الإرهاب وقوى الاحتلال والتآم

وفد نسائي أردني يزور السفارة السورية

يأتي ذلك زار وفد نسائي أردني يضم محاميات وإعلاميات ومثقفات ووجوها مجتمعية وناشطات مقر السفارة السورية في عمان للتعبير عن تضامن النساء في الأردن مع الشعب السوري في مواجهة ما يتعرض له من عدوان وإجراءات قسرية أحادية الجانب.

وأكدت المتحدثة باسم الوفد نزهة شامان عضو بلدية الشونة الشمالية في محافظة اربد أن هدف الزيارة هو تأكيد تضامن المرأة الأردنية مع المرأة السورية التي دافعت عن وطنها بشجاعة وشرف معربة عن يقينها بأن سورية ستنتصر على الإرهاب والعدوان وستعود لدورها الرائد على الصعيدين العربي والدولي.

وعبرت شامان عن رفض النساء الأردنيات لما يسمى قانون قيصر والإجراءات الجائرة الاقتصادية الغربية المترتبة عليه تجاه سورية وشعبها كما أدانت بشدة العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية وقطعه المياه عن أهالي محافظة الحسكة الأمر الذي يعتبر جريمة ضد الإنسانية.

بدوره أشار القائم بأعمال السفارة الدكتور شفيق ديوب إلى الدور الكبير الذي لعبته المرأة السورية في الدفاع عن سورية خلال السنوات الماضية كما قدم للوفد عرضا لآخر التطورات في سورية والإجراءات الأحادية القسرية المفروضة عليها والاعتداءات التركية وخصوصا قطع المياه عن نحو مليون مواطن سوري في محافظة الحسكة.