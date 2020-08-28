إصابة عدد من جنود الاحتلال الأمريكي.. والدفاع الروسية تحمّل واشنطن مسؤولية حادث التصادم

حملت وزارة الدفاع الروسية قوات الاحتلال الأمريكي المسؤولية عن حادث التصادم الذي وقع في منطقة القامشلي شمال شرق سورية وأسفر عن إصابة عدد من الجنود الأمريكيين.

وذكرت الوزارة في بيان لها أنه في انتهاك للاتفاقيات القائمة حاولت قوات الاحتلال الأمريكي الموجودة بريف الحسكة بشكل غير شرعي منع الدورية الروسية من المرور وتنفيذ مهامها مشيرة إلى أنه “ردا على ذلك اتخذت الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ المهمة”.

وأظهر مقطع فيديو ملتقط من إحدى العربات العسكرية الروسية وتم تداوله على نطاق واسع من قبل وسائل التواصل الاجتماعي محاولة اعتراض عربات مدرعة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي للعربات الروسية في ريف الحسكة لتتدخل حوامة روسية وتقترب من الأرض وتثير عاصفة من الغبار حول العربات الأمريكية.

وفي أعقاب الحادث أعلن مسؤولان أمريكيان أن عددا من الجنود الأمريكيين أصيبوا في حادث وقع مع قوات روسية في سورية.

ولفتت الدفاع الروسية إلى أنه تم إجراء محادثة بين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية مارك ميللي عقب الحادث أكد خلالها الجنرال غيراسيموف أنه تم إخطار الجانب الأمريكي مسبقا بمرور رتل من الشرطة العسكرية الروسية.

في الأثناء، استشهد شخصان وأصيب آخرون جراء انفجار عبوة ناسفة ملصقة بدراجة نارية وسط مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي والتي تنتشر فيها مجموعات إرهابية مرتبطة بنظام أردوغان.

وذكرت مصادر محلية أن عبوة ناسفة ملصقة بدراجة نارية انفجرت بمحيط البريد عند عبارة الرهاوي وسط مدينة راس العين ما تسبب باستشهاد شخصين وإصابة آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.