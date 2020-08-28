جامعة تقنية تساعد طلابها بطريقة بدائية

تحرص الجامعات المتخصصة في مجال التكنولوجيا على توفير كل الوسائل التقنية اللازمة لمساعدة طلابها على مواكبة أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال. لكن في بعض الحالات يتم استخدام طرق بسيطة لمساعدة الطلاب حتى إن كانت بدائية، لأنها توفر الوقت والجهد ولا تحتاج إلى أي مصدر طاقة لتشغيلها وهو ما يجعلها صديقة للبيئة.

ونشرت صحيفة “الشعب” الصينية مقطع فيديو، قالت إنه يرصد استخدام شريط طويل من قماش مقوى تم تصميمه على شكل مستطيل مفتوح من أعلى لنقل أمتعة الطلاب الثقيلة من الأدوار العلوية إلى الأرض دون عناء. وتعتمد فكرة هذه الطريقة على استغلال طاقة القصور الذاتي للأجسام التي يتم إخراجها من النافذة ووضعها على طرف الشريط القماشي لتنزلق إلى أسفل حيث يتم إخراجها لاستلام شيء آخر. وتقول الصحيفة إن جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، تستخدم تلك الطريقة لمساعدة الطلاب في نقل أمتعتهم من الأدوار العلوية بسهولة، مشيرة إلى أن تلك الجامعة تقع في تشنغدو بمقاطعة سيتشوان.