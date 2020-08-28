ميدالية برونزية لسورية في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء

أحرز طلاب الأولمبياد العلمي السوري ميدالية برونزية في الأولمبياد العالمي لعلم الأحياء الذي نظمته اليابان عن بعد خلال يومي 11 و12 من الشهر الجاري بمشاركة طلاب من 95 دولة.

وذكرت هيئة التميز والإبداع أن الميدالية البرونزية حققها عضو فريق الأولمبياد العلمي السوري لعلم الأحياء الطالب مجد جوزيف نصرة من الصف الثالث الثانوي-مدرسة الأمل بمحافظة حلب.

وضم الفريق السوري المشارك في منافسات هذا الأولمبياد إلى جانب الطالب نصرة باسل الكنجو من الصف الأول الثانوي وبتول عمرايا من الصف الثالث الثانوي من محافظة حلب فيما ضم من دمشق الطالب أوس ديوب من الصف الثالث الثانوي.

وتضمنت المنافسات اختبارات عملية ونظرية في مختلف اختصاصات علم الأحياء حيث تم اتخاذ الإجراءات التقنية المطلوبة من الجهة المنظمة في اليابان بما فيها تصوير الفيديو المباشر للطلاب وهم يقدمون الاختبارات من المراكز المخصصة لهم في محافظة حلب بمقر جامعة حلب وفي دمشق بمقر هيئة التميز والإبداع.