شهيدان وسبعة جرحى في عدوان إسرائيلي على المنطقة الجنوبية

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على جنوب دمشق وأسقطت معظم صواريخ العدوان الذي أدى إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود

وذكر مصدر عسكري: في تمام الساعة 22.40 من مساء الأثنين قام العدو الصهيوني بتوجيه ضربة جوية من اتجاه الجولان السوري المحتل على بعض مواقعنا العسكرية جنوب دمشق حيث تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها وأدى العدوان الاسرائيلي إلى ارتقاء شهيدين وجرح سبعة جنود وقوع أضرار مادية .