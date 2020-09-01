80 بالمئة من محطة مياه علوك في الخدمة

تواصل ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة مياه الشرب في الحسكة عمليات الصيانة لآبار محطة علوك بريف رأس العين الشرقي لوضعها بكامل طاقتها في الخدمة بغية الإسهام في استقرار وضع مياه الشرب.

مدير مؤسسة مياه الحسكة المهندس محمود عكلة أكد استقرار وضع ضخ المياه من محطة علوك باتجاه أحياء مدينة الحسكة والتجمعات السكانية الممتدة على طول خط الجر في ظل استمرار عمال الشركة بالإشراف والصيانة في المحطة بشكل مباشر وحاليا تبذل جهود لإدخال باقي الآبار ضمن المحطة إلى الخدمة.

وأشار عكلة إلى وجود 17 بئرا في المحطة تعمل بشكل متواصل بعد عمليات الإصلاح والصيانة وتشغيل 3 مضخات أي أن 80 بالمئة من المحطة بات في الخدمة ويتم يوميا ضخ 50 ألف متر مكعب من الآبار العاملة حيث تم ضخ المياه إلى الأجزاء الغربية من المدينة والأجزاء الجنوبية وحاليا يتم الضخ وفق البرنامج المقرر وضمن المواعيد المحددة.

وبين عكلة أن عمال الصيانة والورشات الفنية التابعة للمؤسسة حاليا هم المشرفون على التشغيل والصيانة ضمن محطة علوك وهذا يأتي بفضل المتابعة والجهود الحكومية والدولية التي بذلت من أجل إعادة عمال الصيانة إلى المحطة والبقاء ضمنها للإشراف عليها للحيلولة دون توقف الضخ من المحطة ومعالجة أي طارئ.

وأشار مدير مؤسسة المياه إلى أن هناك شكوى من الأهالي تتمثل بضعف الضخ وعدم وصول المياه لمنازلهم تتم متابعتها من خلال الورشات الفنية المختصة بمعالجة الاختناقات وتكليف الضابطة المائية لقمع التعديات على خطوط الشبكة.