“المعلم العربي”.. اللغة العربية تمكين وتحديات

صدر العدد المزدوج 475- 476 لعام 2020 من مجلة “المعلم العربي”، التي تصدرها وزارة التربية، وحملت افتتاحيتها عنوان: “شغف القراءة” بقلم سمر طعمة جاء فيها: كان التقدم ولايزال يقاس بكم الثقافة والمعرفة والإبداع في هذا المجتمع دون ذاك، الأمر الذي يحتم علينا إصرارنا وحماسنا للقراءة التي تنمي لدى أفراد مجتمعنا وعيهم باعتبارها تفتح نوافذ الوعي تجاه الأفق والجديد. وتضيف: لسنا ضد التطور الالكتروني ولكننا مع المحافظة على نافذة الوعي المنبثقة عن القراءة الورقية، وتختم بالدعوة للحفاظ على تقدمنا الحضاري بالتمسك بإرثنا الثقافي، واستغلال وسائل خط السرعة الالكترونية بما ينشط هدفنا النبيل، فالقراءة هي الحياة ولا يحتاج تنفيذها الكثير من التحضيرات، إنها تحتاج فقط إلى الرغبة في التقدم والتطور نحو الأفضل.

كما تضمن العدد عناوين متعددة في مجالات مختلفة، فضم باب دراسات تربوية ونفسية موضوعات حول: المنصات الالكترونية التعليمية- التجربة الماليزية.. عندما يثمر التعليم- المكتبة المدرسية الالكترونية-العلة النحوية عند النحاة القدامى- التربية الرياضية المدرسية وأهميتها- من أعلام التربية في سورية (د. يونس ناصر).

وتناول ملف العدد “اللغة العربية تمكين وتحديات”: وشمل موضوعات: اللغة العربية عراقة التاريخ وتحديات الحاضر- أصالة اللغة العربية والمعضلة الرقمية- طلابنا وامتحان اللغة العربية في الثانوي- من أعلام التربية في التراث العربي (ابن الأزرق).

في الأدب والنقد نقرأ موضوعاً حول شخصية “فارس فارس” في كتابات غسان كنفاني- وفن السيرة الشعبية العربية وإشكالية المصطلح.

وفي باب ثقافة وفنون تطالعنا موضوعات: المشكلات السلوكية لدى الطلاب- الاتجاه السوري في رعاية المتميزين- الجامع الأموي درة دمشق- العنف ضد الأزواج هل هو ظاهرة غربية فقط؟- إنتاج الحرير الطبيعي مهنة من التاريخ- ولادة صرح (صالة الفيحاء الرياضية)- كتّاب راحلون- المربية ندوة النوري- عيوب المجتمع العلمي في الغرب. إضافة لموضوعات أخرى مهمة تستحق التوقف عندها.