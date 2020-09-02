بوغدانوف وحداد يناقشان تعزيز التعاون السوري الروسي

بحث مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أمس الثلاثاء مع سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد تعزيز التعاون الثنائي الروسي السوري.

ونقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان إنه جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط مع التركيز على الوضع الحالي في سورية وما حولها مضيفة إنه تم إيلاء اهتمام خاص لزيادة تعزيز التعاون الروسي السوري متعدد الأوجه بما في ذلك المحافظة على الحوار السياسي النشط.

كما بحث حداد مع مدير الوكالة الروسية للتعاون الدولي والإنساني (روس سوترودنيتشيستفو) يفغيني بريماكوف تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التعليم العالي والثقافة.

وتناول اللقاء أوضاع الطلاب السوريين الدارسين في روسيا في ظل الظروف التي يمر بها العالم بأكمله الآن من انتشار فيروس كورونا.

ونوه السفير حداد بالمنح الدراسية التي قدمتها روسيا للطلبة السوريين في مختلف المراحل الجامعية والاختصاصات لافتا إلى أهمية إيجاد وسائل لمساعدة الطلاب على إكمال تحصيلهم العلمي ولا سيما في ظل استمرار جائحة كورونا.

بدوره أشار بريماكوف إلى أنه تتم دراسة تجهيز الصالات الدراسية في ممثليات الوكالة في عدد من الدول ومنها سورية بالوسائل والأجهزة التي تمكن الطلاب من التعلم عن بعد.

وفي عمان، أكد وفد مشترك من جمعية مناهضة الصهيونية والعنصرية وحزب الحركة القومية في الأردن تضامنه مع سورية في وجه الإجراءات الاقتصادية القسرية المفروضة عليها وممارسات قوات الاحتلال التركي.

وشدد الدكتور عزمي منصور رئيس الجمعية خلال زيارة للوفد إلى السفارة السورية في عمان على رفض ما يسمى قانون قيصر الذي يستهدف الشعب السوري معرباً عن إدانته لاعتداءات قوات الاحتلال التركي على الأراضي السورية وقيام نظام رجب طيب أردوغان بارتكاب جريمة قطع المياه عن الحسكة.

وعبّر منصور عن تهنئته للشعب السوري بانتخابات مجلس الشعب وبتشكيل الحكومة السورية الجديدة مشيراً إلى أن هذا الأمر يعكس صمود الدولة الوطنية السورية وانتصارها وتعافيها ويؤكد أن سورية دولة مؤسسات راسخة.

بدورهم أكد أعضاء الوفد اعتزازهم بصمود سورية شعباً وجيشاً وقيادة بمواجهة الحرب الإرهابية عليها مستنكرين ممارسات النظام التركي ومرتزقته واعتداءاتهم على الأراضي السورية وعلى العراق وليبيا.

من جانبه شدد القائم بأعمال السفارة السورية في عمان الدكتور شفيق ديوب على أن سورية تتجه لتحقيق النصر النهائي وهي ماضية في طريقها لتحرير كل شبر من أراضيها مؤكداً أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى على رأس أولوياتها وأن دعم الشعب الفلسطيني خيار استراتيجي لا يمكن التراجع عنه مهما بلغت التحديات.

يشار إلى أن الوفد ضم شخصيات حزبية ومهنيين نقابيين ومثقفين ونشطاء سياسيين.