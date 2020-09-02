لتعزيز المصالحة.. مادورو يعفو عن أكثر من 100 معارض

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عفواً عن أكثر من 100 معارض وذلك بهد تعزيز المصالحة الوطنية بحسب ما أعلن وزير الاتّصال والإعلام خورخي رودريغيز.

اللائحة التي تلاها رودريغيز تضم 110 أسماء لا تشمل المعارض خوان غوايدو بخلاف مساعده ومدير مكتبه ونائبين إضافة إلى أشخاص صدرت بحقهم أحكام أو يخضعون لملاحقات قضائيّة جنائيّة.

وبالفعل ما هي إلا بضع ساعات حتى أطلقت السلطات سراح كل من ماريرو وبرييتو وكارو، الساعد الأيمن لغوايدو والنائبين المعارضين، بحسب ما أعلنت المعارضة ووكلاء الدفاع عن القياديين الثلاثة.

وقال المحامي خويل غارسيا وكيل الدفاع عن مدير مكتب غوايدو في تغريدة على تويتر إن “روبرتو ماريرو حر”، مرفقاً تغريدته بصورة لموكله على متن سيارة قرب مقر الاستخبارات في كراكاس.

بدورها، قالت المحامية ساندرا فلوريس في تغريدة إن موكليها النائبين برييتو وكارو “أطلق سراحهما” أيضاً.

ودخل المرسوم الرئاسي الذي تلاه رودريغيز حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ نشره ويتعيّن على المحاكم “تطبيق الإجراءات الفورية للإفراج عن الأشخاص المذكورين.