مقتل أحد متزعمي إرهابيي أردوغان في  شمارين

قتل أحد متزعمي المجموعات الإرهابية المدعومة من قوات الاحتلال التركي في أحد المخيمات بمحيط بلدة شمارين في ريف حلب الشمالي.

وذكرت مصادر أهلية أن القاطنين في أحد المخيمات بمحيط بلدة شمارين بريف حلب الشمالي اشتبكوا بالأسلحة الرشاشة مع مرتزقة قوات الاحتلال التركي من الإرهابيين حاولوا اختطاف مدني من المخيم ما أسفر عن مقتل أحد متزعمي المجموعات الإرهابية وسط حالة من الرعب والتوتر بين قاطني المخيم خوفا من ردة فعل الإرهابيين.

بالتوازي، أصيب عدد من المدنيين نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي التي تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومجموعات إرهابية مدعومة منها.

وأفادت مصادر محلية بأن دراجة نارية مفخخة بكميات من المواد المتفجرة انفجرت في بلدة سلوك التابعة لمنطقة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار مادية بالمنازل والممتلكات.

يأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها غير الشرعية ونقاط احتلالها في الجزيرة السورية وأدخلت قافلة جديدة من الشاحنات والعربات العسكرية عبر معبر الوليد غير الشرعي أقصى ريف الحسكة الشرقي.

وأفادت مصادر أهلية من قرية السويدية التابعة لمنطقة المالكية بأن رتلا من 60 شاحنة ترافقها عربات عسكرية لحمايتها وجميعها تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي دخلت بعد ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية بالقرب من الحدود العراقية وتحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية وتوجهت إلى قواعدها غير الشرعية بريف الحسكة.

كما أصيبت امرأة بجروح خطيرة إثر انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في مزارع بلدة بيت جن بريف دمشق الجنوبي الغربي.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن امرأة في عقدها الرابع أصيبت بشظايا عدة بعد انفجار لغم أرضي من مخلفات الإرهابيين بينما كانت تعمل في مزرعة عائلتها ما استدعى نقلها إلى مشفى ممدوح اباظة بالقنيطرة لتلقي العلاج.