النساء أقل عرضة للإصابة بأعراض كورونا

كشف موقع TheHealthSite أن النساء أقل عرضة للإصابة بأعراض فيروس كورونا الشديدة، وذلك بفضل الهرمونات الأنثوية، حيث تشير دراسة جديدة إلى الاختلافات الهرمونية بين الجنسين باعتبارها التفسير الأكثر ترجيحا للاختلافات بين الجنسين في عدوى الفيروس ونتائجه.

وقال الموقع: لا أحد في مأمن من فيروس كورونا، الذي أصاب أكثر من 25 مليون شخص حول العالم حتى الآن، لكن البيانات الحالية تشير إلى أنه يؤثر على الرجال والنساء بشكل مختلف.

وكشفت العديد من الدراسات أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا وأنهم أكثر عرضة للمعاناة من أعراض حادة من النساء، وتظهر البيانات أيضا معدلات وفاة أعلى بين الرجال مقارنة بالنساء بسبب كوفيد- 19.

واقترحت الدراسة الجديدة أن هرمون الأستروجين قد يقلل من شدة أعراض فيروس كورونا لدى النساء، وأضاف الموقع أنه نظرا لانخفاض مستويات هرمون الأستروجين لدى الرجال، فإنهم أكثر عرضة لخطر الإصابة بنتائج أكثر خطورة من هذا الفيروس.

وبعد مراجعة البيانات المتاحة، أكد فريق البحث أن هرمون الاستروجين يساعد على خفض مستوى إنزيم ACE2 في القلب، والذي بدوره يساعد في تقليل شدة كوفيد- 19 لدى النساء. وفى الآونة الأخيرة، كشفت دراسة أن الرجال لديهم تركيزات أعلى من إنزيم ACE2 في دمائهم مقارنة بالنساء.