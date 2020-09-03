دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي استهدف مطار التيفور

تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف مطار التيفور بريف حمص الشرقي وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لسانا أنه في الساعة العاشرة و23 دقيقة من مساء الأربعاء أطلق طيران العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ من اتجاه التنف باتجاه مطار التيفور وقد تصدت لها وسائط دفاعنا الجوي وأسقطت معظمها واقتصرت الخسائر على الماديات”.

وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لعدوان إسرائيلي الاثنين بالصواريخ استهدف بعض المواقع العسكرية جنوب دمشق وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.