لافروف وبيدرسون يبحثان الوضع في سورية

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي في موسكو الخميس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون لبحث الوضع في سورية.

وأكدت زاخاروفا في تصريح صحفي أمس الأربعاء أن هذا اللقاء يندرج ضمن أطر جدول أعمال الوزير لافروف

في سياق متصل، أعلنت الخارجية الروسية في بيان لها أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرينتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين بحثا أمس ضمن وفد روسي مشترك مع وفد تركي مشترك برئاسة نائب وزير خارجية النظام التركي سيدات أونال الوضع في سورية مع التركيز على مهمات صيانة الاستقرار على الأرض ودفع العملية السياسية.

وقال بيان للخارجية نشر على موقعها الالكتروني إنه تم تبادل الآراء حول الوضع الراهن في إدلب والخطوات اللاحقة ضمن أطر تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية فيما شدد الجانبان على عدم وجود بديل للعملية السياسية التي يقوم بها السوريون انفسهم في ظل دعم من الأمم المتحدة كما ينص على ذلك قرار مجلس الأمن 2254 وتم بهذا الصدد التنويه باستئناف الحوار السوري السوري ضمن أطر اللجنة الدستورية في جنيف.