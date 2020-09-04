دمشق وموسكو: وجود الاحتلال الأمريكي في سورية يؤدي إلى إشعال بؤر التوتر في المنطقة

أكدت سورية وروسيا أن وجود قوات الاحتلال الأمريكية اللاشرعية على أراضي الدولة السورية ذات السيادة يؤدي إلى خلق وإشعال بؤر التوتر في المنطقة وأن قيام واشنطن بإبرام صفقات واتفاقيات مع ميليشيا “قسد” الانفصالية تصرف “غير قانوني وغير شرعي”.

وبينت الهيئتان التنسيقيتان السورية والروسية حول عودة المهجرين السوريين في بيان مشترك لهما أمس الخميس أن أحد الأسباب الجدية لإثارة القلق اليوم هو الوضع الناشىء في شمال شرقي سورية بسبب الوجود غير القانوني للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على أراضي الدولة السورية ذات السيادة والذي يؤدي إلى إشعال بؤر التوتر في المنطقة.

وأضاف البيان أن المثال الساطع على إثارة بؤر التوتر هو إبرام اتفاقيات بين ميليشيات “قسد” الانفصالية في شمال شرقي سورية وشركة نفطية امريكية للتعاون في مجال استخراج النفط السوري وبيعه.

وأكد البيان أن هذه الصفقات تخرق قواعد القانون الدولي وتنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها مشدداً أن هذه التصرفات تعتبر غير قانونية وغير شرعية.

ميدانياً، شنت ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، حملة مداهمات في مخيم الهول بريف الحسكة الشرقي اختطفت خلالها عدداً من المدنيين، بالتوازي مع منعها دخول المواد الغذائية إليه، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية داخل المخيم.

وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن دوريات مسلحة تابعة لميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمات في القسم الخامس بمخيم الهول شرق الحسكة خطفت خلالها عدداً من الأشخاص ومنعت بعدها دخول المواد الغذائية وقوالب الثلج ما يزيد من تردي الأوضاع التي يعاني منها سكان المخيم.

صيانة كاملة لمشروع مياه علوك

بالتوازي، تعمل المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة الحسكة على إجراء صيانة كاملة لمشروع مياه علوك ووضعه بالخدمة بأسرع وقت ممكن وبطاقته الإنتاجية الكاملة بعد إجراء تقييم فني دقيق لوضع المضخات المتوقفة والعاملة.

وبين مدير عام المؤسسة المهندس محمود العكلة أن الورشات الفنية التابعة للمؤسسة وبعد أن أجرت صيانة إسعافية لبعض المضخات وتقييماً فنياً لوضع باقي المضخات المعطلة بدأت بصيانة كامل المعدات والتجهيزات الموجودة في المشروع والمشغلة للآبار لاسيما الغواطس والمضخات الأفقية والمحولات الكهربائية والتجهيزات الفنية لافتاً إلى أن الصيانة تتم بشكل مباشر في موقع المشروع وهناك قسم من هذه التجهيزات يتم نقله إلى مقر المؤسسة بمدينة الحسكة لإعادة صيانتها ومن ثم إعادتها.

ولفت المهندس العكلة إلى أن عدد الآبار العاملة في مشروع علوك حاليا يبلغ 17 بئراً ويتم العمل على تأهيل مجموعة جديدة من الآبار وصيانتها وتأهيلها لتدخل في الخدمة نهاية الأسبوع القادم ما سيزيد في كميات المياه القادمة إلى المشتركين، مشيراً إلى أن أعمال الصيانة مستمرة حتى إدخال جميع الآبار ومحطات الضخ في الخدمة.

يشار إلى أن مشروع علوك الموجود في ريف مدينة رأس العين المحتلة من قبل قوات الاحتلال التركي يتألف من 30 بئرا حيث تعرض قسم كبير من التجهيزات للأعطال الفنية خلال الفترة السابقة نتيجة منع قوات الاحتلال التركي عمال المؤسسة وورشات الصيانة من دخول المشروع.