“ذا لانسيت”: اللقاح الروسي أثبت فعاليته

في الوقت التي تؤكد التجارب مراكز الأبحاث العالمية نجاعة اللقاح الروسي والتي كان آخرها مجلة ذا لانسيت الطبية الشهيرة تصر منظمة الصحة العالمي على أن أي لقاح لن يكون جاهز للتطعيم العام قبل منتصف العام القادم 2021 في استهداف مباشر للقاح الروسي وأي لقاح آخر ممكن أن يعلن عنه قريباً ولكن يبقى السؤال كيف ستتعامل المنظمة الدولية مع اللقاح الأمريكي الذي دعا الرئيس الأمريكي دونالد إلى طرحه قبل يومين من بدء الانتخابات الرئيسية في تشرين الثاني المقبل.

وفي السياق أكدت مجلة ذا لانسيت الطبية أن اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك في” عمل على تشكل أجسام مضادة للفيروس لدى جميع المشاركين في تجارب المرحلتين الأولى والثانية، وقالت: إن نتائج التجربتين للقاح الروسي اللتين أجريتا في الشهرين الماضيين وشارك فيهما 76 شخصا تكشف أن جميع المشاركين فيهما طوروا أجساماً مضادة لفيروس كورونا المستجد دون آثار جانبية خطيرة مشيرة إلى أن التجربتين اللتين استغرقتا 42 يوماً أثبتتا أن اللقاح المرشح يحفز استجابة بتكوين أجسام مضادة.

وأضافت المجلة أن هناك حاجة لتجارب واسعة النطاق وطويلة الأمد تشتمل على المقارنة مع العلاج الوهمي وعلى مزيد من المراقبة لإثبات سلامة اللقاح وفعاليته على المدى الطويل للوقاية من عدوى كوفيد19.

إلى ذلك حددت منظمة الصحة العالمية منتصف عام 2021 موعداً واقعياً للبدء بحملات تلقيح واسعة النطاق ضد فيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد19)، وقالت المتحدثة باسم المنظمة مارغريت هاريس إنه تم البدء بعدد كبير من اللقاحات التجريبية ودخلنا الآن المرحلة الثالثة من التجارب مضيفة إنه “فيما يتعلق بجدول زمني واقعي لا نتوقع حقاً أن نرى اللقاح يعطى على نطاق واسع حتى منتصف العام المقبل”.

وأوضحت هاريس أن المرحلة الثالثة من التجارب السريرية أي مرحلة الاختبار المكثف على متطوعين تستغرق وقتاً إذ يحتاج العلماء إلى التحقق مما إذا كان اللقاح فعالاً وآمناً.

وكانت سوميا سواميناثان كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية أعلنت مؤخراً أن المنظمة عملت مع خبراء من جميع أنحاء العالم بما في ذلك من وكالة الأدوية الأميركية والوكالة الأوروبية للأدوية لاقتراح معايير السلامة وفعالية اللقاحات المرتقبة.