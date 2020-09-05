صيانة “دمشق” تقع في “مطبات” نقص الكادر البشري والآليات

دمشق- كنانة علي

أمام التحديات المتخمة بالأعمال الكبيرة والمشروعات التي لا تتوقف، يبدو الكادر البشري الخاص بمديرية الصيانة في محافظة دمشق من “عمال ومهندسين ومراقبين فنيين”، غير متكافئ مع الأعمال الموكلة له، مع وجود نقص بعدد العمال المؤهلين لتنفيذ الأعمال التي تنفذ من قبل ورشات المحافظة، وتحتاج إلى معدات وآليات ثقيلة نتيجة كثافة الأعمال والاستعمال المستمر، حيث كثرت الأعطال التي تؤثر على جاهزية العمل، كل ذلك دعا المديرية، على لسان مديرها محمد حمامية، للتنسيق مع المديريات المعنية لتأمين الإصلاحات اللازمة، في وقت ارتفعت وتيرة المقترحات المطالبة بردف المديرية بعدد كاف من المهندسين والمراقبين الفنيين والعمال المهنيين ذوي الخبرة، إضافة إلى دراسة واقع الآليات في المديريات الأخرى، مع إعداد المقترحات اللازمة لتأمين الآليات بجاهزية عالية دون الحاجة لإصلاحات متكررة، أو ردف المديرية بآليات حديثة.

وفي الجانب الميداني تناول حمامية أعمال المديرية المنفذة حتى تاريخه في تأهيل المناطق والشوارع، ومنها منطقة دف الشوك: (أرصفة- اسفلت- منصف)، وشارع البدوي: (بنى تحتية مع أرصفة واسفلت وبعض الجادات الداخلية)، ومنطقة كراجات نهر عيشة: (تأهيل منصفات وأرصفة وشوارع وسوق الخضرة)، وكراجات البولمان الجديدة: (تجهيز غرف مع أرصفة وشوارع وساحات)، والطريق الوسطي الواصل بين باب شرقي وكراجات القابون، وهو طريق حيوي سيعاد استثماره بعد أن قامت الورشات بردم الخندق بمسار الطريق بكميات كبيرة، وإعادة تسوية وتنفيذ أعمال الاسفلت، ولايزال العمل به مستمراً.

ولفت مدير الصيانة إلى أعمال الاسفلت من خلال تأهيل وتنفيذ طبقة اهتراء لطريق قاسيون، كما تم تنفيذ طبقات اهتراء اسفلتي لبعض المواقع بالمدينة، منها شارع اوتستراد المزة، وأحياء العرين- الورود، وحارات وأزقة حي الزهور، ولايزال العمل فيها مستمراً، وكذلك الحال في جادات حي الرز ووادي المشاريع وشارع المجتهد، إضافة إلى طريق الربوة في عدة مواقع: كليوباترا، المحطة، الوزان، القصر، شارع أحد في منطقة برزة، طريق كيوان- وشارع الخرطوم.

وفي سياق مواز، تحدث حمامية عن حلول مرورية تتعلق بتأمين السير في بعض العقد بالمدينة، فتم التنسيق مع مديرية هندسة المرور والنقل، وتنفيذ عدة حلول، منها تنفيذ حل مروري خلف وكالة سانا، وجانب مشفى المواساة، وفي تقاطع شارع عثمان بن عفان في زقاق الجن، وباب شرقي، وفي منطقة السيدة عائشة، وامتداد وزارة النقل حتى ساحة الأشمر، وحل مروري أيضاً في شارع بغداد، وشارع خالد بن الوليد، ومن الأعمال المقترحة لنهاية 2020 أعمال اسفلت في كافة شوارع الدويلعة، وفي المتحلق الوسطي في منطقة جوبر، الدباغات، الزبلطاني، باب شرقي، ساحة العباسيين، والطريق في مجمع 8 آذار حتى عقدة الدباغات، وشارع الناصرة جانب ملعب العباسيين، وإتمام العمل على اوتستراد المزة جانب وزارة العدل، ومنطقة الجمارك، وأعمال صيانة بلاط بالمدينة حسب التكاليف.