طبيبان من الدرباسية يتطوعان لحماية الخيول الأصيلة

رفع الزوجان الطبيبان البيطريان غاندي حواس شيخو وليندا محمد خير النجاري في بلدة الدرباسيّة شعار العمل بجد وصدق رغم كثرة المتاعب والصعوبات، وبجهود تطوعية للحفاظ على الخيول العربيّة الأصيلة، فالطبيب البيطري شيخو مهتم بالخيول منذ مراحل دراسته الأولى يقول عن ذلك: رافقت خلال دراستي الأكاديمية المدرسين في الجامعة برحلات علاجهم للخيول العربية، واكتسبت منهم خبرة كبيرة واجتهدت بعد التخرج من أجل تطويرها وكوني الوحيد المتخصص بهذا المجال في المنطقة مع زوجتي، قمنا بشراء جهاز إيكو حديث لفحص الجهاز التناسلي ومشاكله لدى الخيول.

وتواجد الزوجان كفريق طبي في كل مهرجانات الخيل التي نظمت في الجزيرة السوريّة، ويملكان خبرة بالسلالات العربية الأصيلة والخيول الوطنية، ويبادران بتقديم الهدايا للمربين خلال المهرجانات ومسابقات الخيل التي تقام في الجزيرة تشجيعاً لهم وحتى يحافظوا على تربية خيولهم.

وخصص الزوجان عيادة مُتنقلة فيها ما يلزم لتشخيص وعلاج الخيل وجميع الاستشارات الطبية، ويسافران معاً لمناطق بعيدة منها “المالكية” و“تل حميس” وحتى “الشدادي” و”الرقة” و”الحسكة”، لتقديم الاستشارات المجانية وفحص الإيكو بسعر رمزي، أما الأدوية فيقدمونها بسعر الشراء من المستودعات، وهناك سيارة خاصة بهما مخصصة لتلك الخدمات.

عبد العظيم عبد الله