وجع الثقافة في عين حلاقيم!

حماة – أمين كوسى:

المركز الثقافي العربي في بلدة عين حلاقيم رغم ضرورته الملحة ما يزال مستأجراً وغير مناسب لتفعيل دور الثقافة في حياة المجتمع، فهو مغمور ومعتم عليه منذ نشأته حتى اليوم ولا نشاط رفيع المستوى يقوم فيه!

وسيم مصا المكلف بعمل رئيس المركز الثقافي في عين حلاقيم قال: لا شك أن وضع المركز الحالي غير كاف وشروطه غير وافية لتنشيط أي عمل ثقافي من حيث موقع المكان ومساحته والتجهيزات والإمكانيات المتوفرة، حيث تم مؤخرا تقييم المركز الحالي كمحطة ثقافية وليس كمركز ثقافي نتيجة نشاطه المحدود والإمكانيات القليلة المتاحة لدينا.

وحول الأنشطة الثقافية أشار مصا إلى قيام محطة الثقافة في عين حلاقيم مؤخرا وقبل جائحة كورونا بمجموعة من الأنشطة التي تنوعت ما بين قراءة القصص والرسم بالأشغال ومعارض الرسم للأطفال وإعداد وتنفيذ دورة خط عربي وبعض الفعاليات الموسيقية.

ونظرا لتفشي وباء كورونا صدرت التعليمات والقرارات الحكومية بمنع التجمعات والفعاليات واللقاءات والأنشطة على اختلاف أنواعها ومسمياتها، وهذا الأمر حد من نشاط محطتنا ريثما يتم التعافي من هذا الوباء. يضاف أن المركز فيه وظيفة رئيس المركز شاغرة منذ عشر سنوات رغم أن عين حلاقيم فيها مئات من خريجي الجامعات لكن الأمر يحتاج لقرار تعيين مسؤول!