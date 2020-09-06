الصين تدعو لتعزيز التعاون بين دول بريكس

دعا عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول بريكس للوفاء بمسؤوليات السلام الدولي وتحفيز التنمية العالمية.

ونقلت شينخوا عن وانغ قوله خلال اجتماع لوزراء خارجية دول بريكس عقد عبر الفيديو أن العالم يواجه في الوقت الحالي سلسلة من التهديدات والتحديات الجدية حيث شكلت جائحة كورونا تهديدا خطيرا فيما تشكل العقوبات أحادية الجانب تحديا خطيرا للنظام الدولي والاقتصاد العالمي.

وطالب وانغ دول بريكس بالتعامل بشكل مشترك في مواجهة تحديات فيروس كورونا وتعزيز التعددية وانعاش الاقتصاد العالمي والتسوية السياسية للقضايا الساخنة وقال: كلما حافظنا على الوحدة والعمل المشترك يمكن لدول بريكس أن تصبح قوة لحماية الاستقرار والسلام العالمي الذي يصب في خدمة المصالح المشتركة لها وللعالم بأسره.

يشار إلى أن مجموعة بريكس تضم كلا من روسيا والصين والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا.