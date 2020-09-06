النظام السعودي.. 58 انتهاكاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة

أصيب مواطن يمني جراء قصف لقوى العدوان السعودي على قرى آهلة بالسكان بمحافظة صعدة شمال اليمن. ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني يمني قوله إن قوى العدوان استهدفت بقصف صاروخي ومدفعي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية ما أدى إلى إصابة مواطن بجروح.

كذلك شن طيران العدوان السعودي عشرات الغارات على عدد من المحافظات اليمنية خلال الساعات الماضية. ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان السعودي شن غارة على مديرية ماهلية و4 غارات على مديرية مدغل وغارة على مديرية مجزر و3 غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية ناطع و5 على مديرية ولد ربيع في محافظة البيضاء وغارة على البقع قبالة نجران و7 على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة.

إلى ذلك ارتكبت قوى العدوان السعودي 58 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق بالحديدة قوله إن من بين الخروقات 13 خرقاً بقصف مدفعي و44 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة إضافة إلى استحداث تحصينات قتالية في مديرية حيس.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعوي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.