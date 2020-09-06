“المجتهد” بلا طبقي محوري منذ سنتين ومبررات لا تعالج ولا تشفي ” تم تدقيقه/ نوار شداد”

كتب و مراسلات مكوكية استمرت لأشهر طويلة احتاجها جهازي الطبقي المحوري في مشفى دمشق” المجتهد” للحصول على موافقة بإصلاح الأعطال التي حملت المواطن عبئاً مادياً وجسدياً لا طاقة له عليه، خاصة مع وجود فيروس كورونا والتكلفة الكبيرة ،حيث وصل سعر الصورة في المراكز الخاصة إلى أكثر من 75ألف ليرة سورية، ما يضعنا أمام تساؤل كبير عن السبب الذي أدى إلى هذا التأخر الذي لو تم تجاوزه وحله لأدى لتوفير الجهد والميزانية الضخمة التي وصلت اليوم لأضعاف ما كانت عليه ؟.

مراسلات..

مصدر خاص أكد للبعث أن جهازي الطبقي المحوري معطلان في المشفى منذ مدة طويلة ، حيث حدث العطل في الجهاز الأول تقريباً في الشهر السادس عام 2018، والثاني مع بداية عام 2019 م ،مضيفاً أن أي جهاز له عمر افتراضي يعمل به، و من هنا قام المعنيون في المشفى ومع اقتراب انتهاء العمر الافتراضي بتحضير طلب للمكتب الهندسي في المشفى ليراسل العقود التي بدورها تراسل الوزارة، لتبدأ المراسلات تقريباً في الشهر السابع من عام 2019م و مراسلات أخرى في الشهر التاسع من نفس العام، ليأتي الرد مع عدم الموافقة على السعر الاستبدالي وأن يتم التعاقد بسعر غير استبدالي علماً أن الفرق أكثر من 50مليون ليرة سورية، ووضح المصدر أن المدة الزمنية التي استغرقتها المراسلات كان خلالها سعر الصرف قد تغير وارتفع، ولو تم الموافقة على القيمة الاستبدالية لتم توفير 75مليون ليرة لكل جهاز ومع ذلك تم الرفض، إضافة إلى الإصرار على شراء قطع جديدة وتلف القديمة، وطبعاً كل ذلك سجل في ديوان “رئاسة مجلس الوزراء” على زمن الحومة السابقة ،علماً أن تكلفة الإصلاح حالياً مرتفعة جداً، مشيراً إلى أنه وخلال فترة الحصول على موافقات كان من الممكن شراء جهاز جديد أو السعي للحصول عليه عن طريق منظمة الصحة العالمية، مع العلم أن مكانه موجود في الإسعاف وجاهز و خاصة وأن المشفى تحتمل وجود أكثر من جهاز طبقي محوري .

متابعه..

مدير إدارة الهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور سامر خضر أكد أن جهازي الطبقي المحوري معطلان في المشفى منذ أكثر من سنة ونصف ولكن العطل ليس بالتجهيز وإنما ناتج عن انتهاء الفترة الطبيعية لعملهما حيث أن لكل جهاز فترة زمنية يعمل بها يتم خلالها تبديل القطع التي تحتاج لتبديل، مؤكداً أن الإدارات السابقة في المشفى طلبت من الوكيل تأمين الإسطوانة المسؤولة عن إعادة العمل في الجهاز، ومشدداً على أن وجود الطبقي في مشفى مركزي مثل المجتهد بغض النظر عن وجود فيروس كورونا والحاجة الكبيرة للطبقي في هذا الوضع على اعتبار أن أغلبية المرضى بحاجة لصور الطبقي لمتابعة التشخيص أمراً ملحاً، ، مضيفاً أنه منذ مدة وصل جهاز طبقي من الخارج وكان هناك محاولة أخيرة بذلت ليكون من نصيب مشفى المجتهد ولكن وبسبب حاجة أحد المشافي له أُرسِل إليها.

تجاوز العقبات

مدير المشفى لفت إلى أن ومنذ لحظة تكليفه بالإدارة عمل على تجاوز العقبات لإصلاح الأجهزة ، حيث واجهنا الكثير من العقبات بسبب الحاجة للعديد من الموافقات ما بين الوزارة ومجلس الدولة ورئاسة مجلس الوزراء لأنه وكما هو معروف كلما كانت كلفة الإصلاح كبيرة نحتاج إلى عدد أكبر من الموافقات ،علماً أن العقبات هي _ عقبات عقدية_ حسب نظام العقود والتي تم حلها ليتم تجاوز كل العقبات مع الوكيل و توقيع العقد قبل عيد الأضحى بحوالي ثلاثة أسابيع من أجل إصلاح الجهاز الأول بمدة الالتزام 60يوم حيث سيتم استيراد القطعة المطلوبة من الشركة الأم خلال شهر أو شهر ونصف لينتهي الأمر ، معتبراً أن إنفجار بيروت سيؤخر الأمر قليلاً حسب ما وضح لنا الوكيل كعذر ومبرر للتأخير، أم الجهاز الآخر فهناك إعلان لإصلاحه ، مختتماً حديثه بأن أحدهما في طريقه للإصلاح والآخر الفترة القادمة سيتم إنهاء ما يلزم بخصوصه.

ومن المفيد تذكير الجهات المعنية بما حدث في فتراتٍ سابقة عندما قام عددٌ من الفنيين والمهندسين وبجهودٍ فردية وإمكانياتٍ متواضعة بإصلاح أجهزة ومعدات وآلات ضخمة في أكثر من منشأة، ليوفروا على خزينة الدولة مئات الملايين، ولذلك يجب أن تكون الجهات المعنية سباقة في المبادرات لإزالة العقبات وتخطي الروتين بالسرعة المطلوبة بدلاً من وضع الحجج وتبرير التأخير بحجة التراتبية في مثل هذه المعاملات والتي ستكلف اليوم بسبب التأخير الحاصل أضعاف المبالغ المرصودة ليدفع المواطن من جيبه ضريبة هذا التأخر أكثر من مرة.

لينا عدرة