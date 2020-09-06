هجمات تستهدف مقرات ميليشيا “قسد” في ذيبان وغريبة الشرقية

قتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا “قسد”، المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي، باستهداف مقراتهم وآلياتهم في ريف دير الزور الشمالي الشرقي والشرقي.

وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين شنوا هجوماً بالأسلحة والرشاشات على سيارة تابعة لميليشيا “قسد” في قرية غريبة الشرقية بريف دير الزور الشمالي ما أسفر عن مقتل مسلح وإصابة آخرين من تلك الميليشيا.

وفي ريف دير الزور الشرقي أشارت المصادر إلى أن مجهولين استهدفوا بعبوة ناسفة مقرا تابعاً لميليشيا “قسد” في بلدة ذيبان ما أدى إلى إصابة عدد من مسلحيها.

مرتزقة أردوغان يختطفون 6 مدنيين من قرية بئر نوح

يأتي ذلك فيما اعتدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بقذائف المدفعية على قرى في منطقة تل أبيض في أقصى ريف الرقة الشمالي واختطفت عدداً من المدنيين من ريف رأس العين بالحسكة.

وذكرت مصادر أهلية أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين اعتدت بالمدفعية على منازل المواطنين في قرى قزعلي وقرنفل وبئر عرب غرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي ما تسبب بوقوع دمار بعدد من المنازل والممتلكات العامة.

وفي سياق ممارساتهم العدوانية بحق المدنيين في ريف الحسكة الشمالي الغربي لفتت مصادر أهلية إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها اقتحمت منازل المواطنين في قرية بئر نوح بريف مدينة رأس العين المحتلة واختطفت ستة مدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.