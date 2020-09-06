غيداء محمد: مسرح الطفل ينمّي لديه الذائقة الفنية

اللاذقية – مروان حويجة:

تؤكد الفنّانة غيداء محمد رئيس دائرة المسرح المدرسي والأنشطة الفنية في مديرية تربية اللاذقية في تصريح لـ”البعث” أن مسرح الطفل لم يعد وسيلة للترفيه والتسلية والمعرفة فحسب، إنما أصبح يثري قاموس الطفل اللغوي وينمّي لديه الذائقة الفنيّة بأسلوب أخلاقي وحضاري تفاعلي، كما يُكسب الطفل الثقة بالنفس ومواجهة الآخر ويعزز لديه القدرة على الصبر والتحمّل ويعالج عنده الانطواء وعيوب النطق.

وأشارت إلى التجدد النوعي المستمر في أساليب وطرائق العمل، فقالت: لقد أخذ مسرح الطفل طابعاً جديداً لنشر الأفكار وأداة فاعلة في مساعدة المعلمين في تدريس الكثير من المواد العلمية والمنهجية ونقلها إلى الأطفال بأسلوب يعتمد عنصري التشويق والتبسيط بما يعود بالنفع على الأطفال في مراحل طفولتهم المختلفة، من هنا كان الاهتمام بمسرح الدمى وخيال الظل لما له من التأثير الكبير على ذاكرة الأطفال كما يعالج الخوف والعنف عند الطفل باستخدام طرق الحوار والأفكار الإيجابية وتقديم الحلول للكثير من المشاكل.

ولفتت الفنانة محمد إلى أهمية مجمل هذه الأنشطة الفنيّة كونها تتمحور حول الطفل لصقل موهبته وتوسيع طاقاته حيث يسهم وقوفه على المسرح في تعزيز ثقته بنفسه وبقدرته وتنمية الذوق الجمالي لديه وهذا الهدف يتحقق في كل المجالات الفنية التي تعمل عليها دائرة المسرح المدرسي وهي: المسرح – الفنون الجميلة- الفنون الشعبية والموسيقا.

وعن مشروعها الفني الذي تعمل عليه، قالت الفنانة محمد: لديّ مشروع فرقة رمال للمسرح الراقص يهدف إلى صقل مواهب الأطفال في المسرح والرقص وتوجيههم لتنمية حسهم الذوقي الفني وتأهيلهم جسديا ورياضيا وقد كان للفرقة الكثير من الأنشطة والمشاركات المحلية والخارجية واستطاعت أن تسجل حضورها في الساحة الفنية المحلية.