المقاومة الشعبية تستهدف سيارتين لـ “قسد” في ذيبان والبصيرة

تتواصل عمليات المقاومة ضد مليشيا “قسد” العميلة للاحتلال الأمريكي، حيث وقعت إصابات مباشرة في صفوف باستهداف سيارتين لها بريف مدينة دير الزور الجنوبي الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية أن كمينا نفذه مجهولون بالأسلحة الرشاشة استهدف سيارتين تابعتين لميليشيا قسد عند بلدة ذيبان في منطقة الميادين وأخرى في محيط مدينة البصيرة بريف دير الزور أسفر عن وقوع إصابات مباشرة في صفوف الميليشيا وإعطاب السيارتين.

وفي إطار أعمالها العدوانية اليومية ضد المدنيين أفادت المصادر بأن دورية من الميليشيا المدعومة أمريكيا اختطفت عددا من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة بريف الرقة.

وبينت المصادر أن حالة من التوتر والغليان تسود بين الأهالي نتيجة تكرار عمليات الخطف والمصير المجهول للمختطفين ناهيك عن عمليات تقطيع المناطق وأحياء المدينة بحواجز للميليشيا والمضايقات التي يتعرضون لها بشكل يومي للضغط عليهم للقبول بوجودهم وبقوات الاحتلال الداعمة لهم.

في سياق متصل، وفي إطار انتهاكها المستمر للقوانين والشرائع الدولية والأممية أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي والتركي تعزيزات عسكرية إلى قواعدها غير الشرعية ونقاط احتلالها في ريف الحسكة.

وأفادت مصادر أهلية بالحسكة بأن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت تعزيزات عسكرية ولوجستية عبر معبر الوليد غير الشرعي قرب بلدة اليعربية أقصى شرق الحسكة إلى قاعدتها غير الشرعية في تل بيدر على طريق عام الحسكة الدرباسية بريف الحسكة الشمالي.

وبينت المصادر أن قوات الاحتلال التركي أدخلت خلال الساعات القليلة الماضية كميات كبيرة من العتاد عبر معبري رأس العين والسكرية غير الشرعيين واتجهت نحو نقاط احتلالها في قرى باب الخير والداوودية وعنيق الهوى التابعة لناحية أبوراسين.

اعتصام للكوادر التعليمية في ثانوية الشهيد حنا عطا الله

بالتوازي نفذت الكوادر التعليمية والإدارية في ثانوية الشهيد حنا عطا الله للمتفوقين اعتصاماً أمام الثانوية في مدينة الحسكة احتجاجاً على استيلاء ميليشيا قسد عليها.

ونقل مراسل سانا عن المعتصمين تأكيدهم على أن الاستيلاء على المدارس تصرف غير مسؤول يأتي في سياق الانتهاكات المستمرة لميليشيا قسد التي تحاول حرمان آلاف الطلاب من إكمال مسيرة العلم من خلال محاولاتها فرض مناهج تحمل نزعة انفصالية مرفوضة من أبناء محافظة الحسكة.

ودعت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان إلى ضرورة تدخل كل الجهات لحل مشكلة التعليم وإيقاف ممارسات ميليشيا قسد بحق العملية التعليمية وتحييدها بشكل كامل ولاسيما في ظل الرفض المجتمعي الكامل لهذه الممارسات المتمثلة بالاستيلاء على المدارس والتي ستؤثر على مسيرة التعليم بالمحافظة.

واستولت ميليشيا “قسد” على 118 ثانوية منها 19 في مدينة القامشلي.

وفي ظل استيلاء ميليشيا “قسد” بالقوة على معظم مدارس المحافظة والرفض الواسع للمناهج التي يحاولون تدريسها عنوة يسعى الأهالي إلى نقل أبنائهم إلى ما تبقى من المدارس الرسمية لمتابعة تعليمهم بمناهج وزارة التربية المعتمدة وهذا يزيد من معاناة الكوادر التعليمية ويرفع كثافة الطلاب في الشعبة الصفية الواحدة ما يزيد من احتمال انتشار عدوى فيروس كورونا ويعيق العملية التعليمية برمتها في المحافظة.