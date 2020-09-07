تلسكوب يلتقط مشاهد لهياكل الشمس

استطاع التلسكوب غريغور رصد تفاصيل مذهلة للشمس تظهر تطور البقع الشمسية والتصاميم المعقدة للبلازما الشمسية والتي يصل عرض بعضها إلى حوالي 30 ميلا تنتشر على سطح الشمس.

وتعتبر هذه الصورة هي الأعلى دقة التي التقطت من قبل التلسكوب الأوروبي والتي اعتبرها علماء الفلك من البصريات بمثابة صورة جديدة قادرة على فحص الحقول المغناطيسية والحمل الحراري والانفجارات الشمسية للنجم الضخم الذي يبعد عن الأرض حوالي 93 مليون ميل تقريباً (150 مليون كيلومتر).

ويمكن رصد المجالات المغناطيسية الشمسية والتي تم التقاطها بطول موجي يقدر بحوالي 516 نانومترا وبقع شمسية بطول 430 نانومترا.

واعتبر العلماء هذا الصور كمشاهدة إبرة في ملعب كرة قدم من مسافة كيلومتر واحد على الأقل.

وتغطي الشمس هياكل شبيهة بالخلايا كل منها بحجم ولاية تكساس الأمريكية تقريبا وهي نتاج حركات الحمل الحراري العنيفة التي تنقل الحرارة من أعماق باطن الشمس إلى غلافها.