“فيسبوك” تطلق نظارة واقع بقوى خارقة

كشفت شركة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الستار عن العمل الرائد للشركة في تطوير تقنية تحسين الصوت، وهدفها هو تحسين “الحضور الصوتي”، حيث لا يمكن تمييز الأصوات الصادرة عن مكبرات الصوت أو سماعات الرأس أو الأجهزة الأخرى عن مصدر في العالم الحقيقي. كما أنها تطور أيضا قوى إدراكية غير طبيعية، وهي تقنية تضبط ضوضاء الخلفية وتسمح لنا بالتركيز على الشخص الذي يتحدث إلينا من خلال تتبع حركات عين المستخدم.

ولم يتم طرح أي منهما في السوق في أي وقت قريب، ولكن قد يكون للتقنيات تطبيقات تغير الحياة، بما في ذلك أولئك الذين يعانون من الصمم أو ضعاف السمع.

ومن المتوقع طرح نظارات الواقع المعزز من فيسبوك في وقت ما بين 2023 و2025.

ويكرس فريق من الباحثين والمهندسين والمصممين جهدهم على أعلى مستوى، بحيث تبدو المحادثة في مقهى مزدحم أو مكالمة هاتفية من على بعد آلاف الأميال واضحة تماماً.

ويمكن من خلال تحليل حركات عينك ورأسك لنظارات الواقع المعزز المزودة بمكبرات صوت مدمجة، تحديد ما تحاول سماعه وتقليل الضوضاء الخارجية. ويمكن أيضا دمج هذه التقنية مع ميزة LiveMaps من فيسبوك، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي تلقائيا بفحص حركة المرور وغيرها من عوامل التشتيت.

ويوضح توني ميلر، رئيس أبحاث الأجهزة، قائلاً: “نحن نستكشف تقنيات جديدة يمكنها أن توسع وتحمي وتعزز قدرتك على السمع، مما يمنحك القدرة على زيادة التركيز، مع السماح لك بالتفاعل بسلاسة مع الأشخاص والمعلومات التي تهتم بها”.