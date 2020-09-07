وفد روسي برئاسة بوريسوف وصل دمشق

وصل دمشق أمس الأحد وفد رسمي روسي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء يوري بوريسوف لإجراء مباحثات مع المسؤولين السوريين حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات.

وكان في استقبال بوريسوف والوفد المرافق في مطار دمشق الدولي معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان وعدد من مسؤولي الخارجية بالإضافة إلى السفير الروسي بدمشق الكسندر يفيموف.

ومن المقرر أن يجري الوفد الروسي مباحثات ثنائية واقتصادية مع المسؤولين في سورية خلال اليومين القادمين بهدف استكمال مباحثات اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والتقني والعلمي التي عقدت اجتماعها الثاني عشر في موسكو خلال شهر كانون الأول من العام الماضي برئاسة كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم وبوريسوف.

يذكر أنه تم خلال اجتماع العام الماضي توقيع البروتوكول الختامي للاجتماع واتفاقية للتعاون في مجال التسهيلات الجمركية بين البلدين.