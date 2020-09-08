الموسيقى دواء الروح

يرى عازف البيانو الصيني لانج لانج أن الموسيقى هي خير علاج في أوقات الشدة، وبشكل خاص مقطوعات الموسيقي الشهير يوهان سباستيان باخ، مؤكدا أن الموسيقي ستساعد بشكل كبير علي إعطاء الطاقة الإيجابية التي يحتاجها العالم في الوقت الحالي في ظل انتشار وباء كورونا المسيطر علي العالم.

واشتهر لانج الذي أدّى العروض في أنحاء العالم أجمع والمولود سنة 1982 في شينيانج (شمال شرق الصين) بتأديته موسيقى كبار المؤلفين الرومانسيين.

وقال لانج، بمناسبة صدور نسخته من “جولدبرج فارييشنز” لباخ: إن “الموسيقى هي خير علاج في أوقات الشدّة هذه.. إذا ما قارنا باخ بغيره من كبار الموسيقيين، سيتبيّن لنا أن موسيقاه التي ألفها منذ 250 عاماً تختزن طاقة علاجية أكبر”.

ولم يخف لانج الذي كان يحيي 90 حفلا على الأقلّ قبل انتشار الوباء شوقه للعزف أمام الجمهور مجددا، معربا عن أمله في أن يساعد تطور طبّي على تخطّي هذا الوضع الصعب.

وكان قد رافق العازف لانج النجوم سيلين ديون وليدي جاجا وأندريا بوتشيلي وجون ليجند عزفا على البيانو في نيسان خلال حفل عبر الإنترنت أقيم لتكريم العاملين في القطاع الصحي. وكشف أنه لن يجبر أولاده على تعلّم العزف على الآلات الموسيقية، خلافا لآلاف الأهالي الصينيين الذين يدفعون أولادهم في هذا الاتجاه.