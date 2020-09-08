مقتل مسلحين من ميليشيا قسد باستهداف سياراتهم بريفي الرقة والحسكة

قتل مسلحان من ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي باستهداف سياراتهم بريفي الرقة والحسكة. وذكرت مصادر أهلية أن انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون بسيارة تابعة لمسلحين من ميليشيا قسد على طريق المنخر شرق مدينة الرقة أسفر عن مقتل احد مسلحي تلك الميليشيات وتدمير السيارة.

وفي السياق ذاته ذكرت المصادر أن مجهولين شنوا هجوما بالأسلحة والرشاشات على سيارة تابعة لميليشيا قسد على طريق الخرافي جنوب الحسكة ما أدى إلى مقتل مسلح من تلك الميليشيا.

بالتوازي، وقعت أضرار في شبكة نقل التيار الكهربائي في ناحية تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي نتيجة اعتداءات المجموعات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي بالقذائف الصاروخية والمدفعية على عدد من قرى الناحية ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنها.

وبين مدير عام شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة أن الاعتداءات الإرهابية على عدد من قرى ناحية تل تمر أدت إلى تضرر خط 20 ك.ف في المنطقة الواصلة بيني ناحيتي تل تمر وأبو راسين وتحديداً في قرية المتسلطة.

وأشار العكلة إلى أنه بعد تقييم الأضرار جراء الاعتداءات ستتوجه ورشات الصيانة إلى القرية بعد تأمين دخولها للبدء بإصلاح الأضرار وإعادة الخدمة إلى المشتركين