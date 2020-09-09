“أنشودة البشر” على خشبة مسرح الحسكة

الحسكة-البعث:

ضمن أنشطة وفعاليات المسرح القومي في الحسكة عرض على خشبة المركز الثقافي العربي في الحسكة العرض المسرحي الغنائي “أنشودة البشر” تأليف وإخراج الفنان إسماعيل خلف وبمشاركة كل من الممثلين باسل حريب وعبد الله الزاهد وفيصل حميد وسلمان اسيود .

وبين الفنان حريب بأن هذا العرض موجه لفئة الأطفال وملخص العمل يشجع على المثابرة والعمل ونبذ الخمول والكسل والمساهمة في مرحلة الاعمار. العمل عموما قدم بطريقة كوميدية مبسطة قريبة من أعمار الأطفال معتمدا على أسلوبي الموسيقا والغناء.

وبيّن المخرج إسماعيل خلف أن هذا العمل موجه للأسرة كبارها وصغارها في آن واحد.

فكرة النص تتحدث عن أنشودة البشر المتلخصة بالبناء والتمسك بالأرض وفق رؤية فنية تعتمد أسلوب اللعب والغناء ومشاركة المتفرج بصيرورة العمل مع الاعتماد على الكوميديا كعنصر أساس في المسرحية.