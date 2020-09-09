آمال ضعيفة لحل الأزمة الليبية بسبب تدخلات أردوغان

تتواصل لليوم الثالث على التوالي جلسات الحوار الليبي التي تحتضنها مدينة بوزنيقة المغربية مع احتمال تمديدها ليومين وسط آمال ضعيفة معلقة على نتائجها استناداً إلى تاريخ قاتم من الاتفاقيات الليبية التي سرعان ما تبخرت في ظل وجود أرضية هشة لاحتضان الاستقرار في ليبيا، وأمام استمرار التدخل العسكري التركي، الذي يسهم في تغذية الصراع بين الفرقاء الليبيين.

وفي هذا الإطار يرى عديد النواب في البرلمان الليبي أنه على الرغم من تفاؤل أطراف الحوار بالتوصل إلى تفاهمات لحلحلة الأزمة فهناك صعوبة في التوصل إلى نتائج يمكن تطبيقها على أرض الواقع في ظل وجود العديد من الملفات العالقة والخلافات بين الفرقاء الليبيين. وقال النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي إن هناك الكثير من العوائق في هذا الحوار السياسي تبدأ بالوفود المشاركة، ولاسيما وفد المجلس الأعلى للدولة الذي يسيطر عليه تنظيم الإخوان الإرهابي.

وبدأت في مدينة بوزنيقة الواقعة على بعد نحو 40 كيلومترا جنوبي العاصمة المغربية الرباط الأحد مشاورات ليبية تمهيدية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الذي يسيطر عليه الإخوان وبرلمان طبرق لمناقشة قضايا ليبية عالقة على رأسها المناصب السيادية ووقف إطلاق النار.

وفي السياق فقد كشفت مصادر مقربة من الاجتماعات الليبية الليبية أن أعضاء المجلس الأعلى للدولة رفضوا نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس الأمر الذي يوتر المفاوضات القائمة بين اللجنتين. كما تمسك أعضاء المجلس الأعلى للدولة بالانفراد بتسمية الشخصية التي سترأس المصرف المركزي. من جهة أخرى طالب أعضاء مجلس النواب بأن يكون مقر المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تبقى المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وحول المواضيع التي جرى الاتفاق عليها كشفت المعلومات أنه جرى اختيار طرابلس مقراً لديوان المحاسبة وبنغازي مقراً لهيئة الرقابة الإدارية وأن تكون هيئة مكافحة الفساد في سبها.

وتزامناً مع الحوار الليبي بالمغرب كشف تقارير صحفية استمرار النظام التركي نقل المرتزقة من سورية إلى ليبيا، حيث وصلت دفعة جديدة تضم 109 مقاتلاً على متن طائرة ليبية قادمة من تركيا. حيث تؤكد تلك التقارير أن عمليات نقل المقاتلين الأتراك والمرتزقة السوريين إلى ليبيا لم تتوقف على الرغم من المناشدات الدولية لدعم التهدئة وتعهدات تركيا بذلك في مؤتمر برلين قبل أشهر.

وفيما تتجه الأنظار إلى هذا الحوار تُطرح تساؤلات عدة ما إذا كانت ستتمخض هذه المفاوضات عن حل دائم للأزمة الليبية وحول مدى تطبيقها واستمرارها في ظروف معقدة وشائكة تشوب الواقع الليبي.