بمؤازرة رجال الجيش.. استمرار جهود تطويق حرائق حماه وطرطوس

بمؤازرة كبيرة من رجال الجيش العربي السوري والأهالي، تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني العمل على تطويق الحريق في محيط بلدة حزور جنوب غرب مصياف بريف حماة. حيث ينصب العمل حاليا على فتح خطوط نار لتطويق الحريق وإخماده في محيط البلدة.

إلى ذلك وبجهود استثنائية بذلتها فرق الإطفاء والدفاع المدني، بمؤازرة من رجال الجيش العربي السوري، تم إخماد الحريق الذي اندلع في محيط بلدة عين حلاقيم جنوب مصياف ووقف انتشاره باتجاه المناطق السكنية. بمؤازرة الأهالي وعناصر الشرطة في البلدة .

كما شاركت حوامات الجيش بإطفاء الحرائق في منطقة الحيلونة بالريف الغربي لمحافظة حماة.

في سياق متصل، أخمد عناصر فوج الإطفاء في طرطوس بالتعاون مع عناصر مديرية الزراعة 7 حرائق اندلعت بمناطق متفرقة من المحافظة.

وأوضح العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء بالمحافظة أن الحرائق توزعت في مناطق مزرعة الحنفية وجورة الجواميس وقرب كازية الصالح على طريق عام طرطوس-حمص وجميعها محدودة وبسيطة مؤكداً أن عناصر الإطفاء يعملون حالياً على إخماد الحرائق المندلعة في الخريبة وسماقة وبيت رحال وذوق بركات في منطقة صافيتا.

وأشار شما إلى أن الحرائق التي تم إخمادها والتي يتم العمل على إخمادها أتت على مساحات من المناطق الحراجية والعشبية ومساحة بسيطة من أراضي الزيتون داعياً المواطنين إلى الالتزام بعدم إشعال النيران في الأراضي الزراعية بغية تنظيفها واتباع أساليب وقائية حفاظاً على سلامة الأراضي والمزروعات والممتلكات العامة والخاصة.