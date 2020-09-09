مقتل وإصابة عدد من مرتزقة أردوغان ومليشيا “قسد” في ريفي الرقة ودير الزور

قُتل وأصيب عدد من مسلحي ميليشيا قسد ومرتزقة قوات الاحتلال التركي بهجمات شنها مسلحون على أماكن وجودهم وحواجزهم في ريفي الرقة ودير الزور الشرقي.

وذكرت مصادر أهلية أن مجهولين يستقلون دراجة نارية شنوا هجوماً بالأسلحة والرشاشات على أماكن وجود مرتزقة قوات الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في محيط قرية الزيبقية بريف الرقة الشمالي ما أسفر عن مقتل أحد الإرهابيين.

وفي سياق متصل لفتت المصادر إلى مقتل أحد مسلحي ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي برصاص مجهولين قرب دوار المزارع في مدينة الرقة، التي تعرضت لدمار كبير من قبل ما يسمى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن وتسبب بتهجير عشرات الآلاف من سكان مدينة الرقة وإجبارهم على الإقامة في أماكن أخرى غير مؤهلة ولا يوجد فيها الحد الادنى من مقومات الحياة.

وفي ريف دير الزور الشرقي أشارت مصادر أهلية إلى أن مجهولين استهدفوا حاجزاً لمسلحي ميليشيا قسد على الطريق الواصل بين بلدتي درنج والطيانة ما أدى إلى إصابة أحد المسلحين.

في المقابل نفذت ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملة اقتحامات واختطفت عدداً من المدنيين في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي.

وأشارت مصادر أهلية إلى أن ميليشيا قسد واصلت عمليات الخطف بحق المدنيين في منطقة الجزيرة السورية حيث اقتحم مسلحوها بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي واختطفوا عدداً من شباب البلدة واقتادوهم إلى جهات مجهولة.