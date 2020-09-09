نمط نوم الشخص ينبئ بـ”الزهايمر”

أشار موقع “تايمز نيوز ناو” إلى أن مراقبة نمط نوم المرء يمكن أن تمكن علماء الأعصاب، إلى حد ما، من تقدير الإطار الزمني للوقت الذي يرجع فيه الإصابة بمرض “الزهايمر”.

وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن هناك دفاعا واحدا ضد هذا الشكل الخبيث من الخرف – الذي لا يوجد علاج له حاليا – وهو النوم العميق والمنعش.

وقاد البحث عالما الأعصاب في جامعة كاليفورنيا في بيركلي ماثيو ووكر وجوزيف وينر. وقال ووكر كبير مؤلفي الدراسة: “لقد وجدنا أن النوم الذي تعيشه الآن يشبه كرة بلورية تخبرك متى وكيف ستتطور أمراض الزهايمر في دماغك، والجانب الفضي هنا هو أن هناك شيئا يمكننا القيام به حيال ذلك، وبدوره يغسل الدماغ نفسه أثناء النوم العميق، وبالتالي قد تكون هناك فرصة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء من خلال الحصول على مزيد من النوم في وقت مبكر من الحياة”.

وقارن ووكر وزملاؤه بين جودة النوم الليلي لـ32 من كبار السن الأصحاء ضد تراكم اللويحات السامة في أدمغتهم المعروفة باسم بيتا أميلويد، وهو لاعب رئيسي في ظهور مرض الزهايمر وتطوره، والذي يدمر مسارات الذاكرة ووظائف الدماغ الأخرى ويصيب أكثر من 40 مليون شخص حول العالم.