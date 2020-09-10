“السورية للمخابز”: الخبز متوفّر وبكميات كافية

دمشق – بسام عمار:

أكد مدير عام المؤسسة السورية للمخابز زياد هزاع لـ “البعث” ان مادة الخبر متوفّرة في كل المحافظات وجميع مستلزماتها متوفّرة وبكميات كبيرة، ومخزون الدقيق جيد، وليس هناك أي قلق بهذا الخصوص، وكل ما يشاع عكس ذلك غير صحيح وهدفه التشكيك بقدرة الدولة على تأمين مادة الخبر وخلق حالة من القلق لدى المواطنين، مشيراً الى ان عدد خطوط الانتاج 300 خط تعمل بطاقتها، ويومياً يتم توزيع 5400 طن من الدقيق لتأمين احتياجات المواطنين، رغم توقف بعض الافران والتي تتم صيانتها الان لتعود للعمل، مشيرا الى ان سبب الازدحام هو زيادة الطلب على المادة وتخزينها بدون أي مبرر، وشراء المادة من قبل المواطنين في الريف على حساب مخصصات المدينة رغم ان كل الفروع تحصل على مخصصاتها كاملة، الى جانب قيام بعض الافران الخاصة بعدم خبز كامل مخصصاتها وتهريب المادة، وهناك العديد من الضبوط في هذا الشأن، وقيام بعض المواطنين ببيع المادة كعلف للحيوان بسبب ارتفاع سعر مادة العلف، حيث ان كيلو الخبز اليابس يباع بـ 200 ليرة في حين سعر الكيلو الواحد من الخبز هو 38 ليرة، مبينا ان هناك العديد من السيناريوهات التي تم وضعها لتخفيف الازدحام وسيتم تطبيقها خلال الايام القادمة وسيكون لها اثاراً ايجابية سيلحظها المواطن، موضحا انه سيتم افتتاح مخابز جديدة في بعض المناطق مستقبلاً، منها العشارنة بدير الزور وحامو بالحسكة و ويتم تجهيز خط انتاج جديد في مخبز الزهراء بحمص الى جانب تأهيل عدد من المخابز: حرستا والراموسة بحلب والرستن بحماه اضافة الى ترميم بيوت النار في الافران.

وبيّن أن الشركة لا تقوم بتوقيف أي مخبز بشكل مباشر حتى لا يتم حرمان المواطنين من المادة وإنما يتم ترميمه بدون توقفه عن العمل، وعند توقيف أي مخبز يتم تحويل مخصصاته الى الفرن القريب لزيادة الانتاج وتأمين المادة، لافتا الى ان الشركة تعاني عند اجراء الصيانة من ارتفاع اجور اليد العاملة وغلاء قطع التبديل والصيانة والضغط الكبير عند تجهيز خطوط انتاج جديدة الى جانب تأثر المولدات بسبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء، وبالتالي توقف الانتاج، وتوجه المواطنين لأفران جديدة الامر الذي يؤدي لحدوث ضغط عليها، منوها بضرورة تعاون المواطنين لجهة شراء المادة وفق احتياجاتهم، مشدداً على ان الدقيق الذي يعمل به هو سوري المنشأ ومن صنف القاسي، لافتا الى ان جودة المادة هي بحدود 75 % والنسبة المتبقية يتم العمل على معالجتها وأغلب المخابز تنتج يومياً 14 طن وهي كميات كبيرة، مضيفاً أن قيمة الدعم للمادة وصلت الى 312 مليار ليرة العام الماضي وكمية المادة المنتجة سنويا 1.5 مليون طن وهو رقم كبير جدا، داعيا المواطنين عم الإنجرار وراء الشائعات حول توفر المادة.