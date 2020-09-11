بعد الإخماد.. فرق الإطفاء تواصل تبريد بؤر النيران في حراج منطقتي الغاب ومصياف

بعد السيطرة على أغلب الحرائق التي شبت في الحراج الجبلية الواقعة في منطقتي الغاب ومصياف منذ بداية شهر أيلول الجاري تعمل فرق الإطفاء حالياً على تبريد بؤر النيران ومراقبتها على مدى الأربع والعشرين ساعة المقبلة للتعامل معها وإخمادها فوراً حال تجدد اندلاعها.

وقال مدير الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب المهندس أوفى وسوف في تصريح: إن غابات وحراج منطقة الغاب أصبحت شبه خالية من الحرائق التي تمت السيطرة عليها بهمة وجهود فرق الإطفاء من مختلف المحافظات ومؤازرة عناصر الجيش العربي السوري وقوى الأمن وحفظ النظام والدفاع المدني مع انضمام طائرة إيرانية وعدد من حوامات الجيش في عمليات الإخماد خلال اليومين الماضيين مبيناً أنه يجري حالياً تبريد بؤر نيران محدودة النطاق في أعالي جبال شطحة ومن المتوقع الانتهاء منها خلال بضع ساعات.

من جهته أوضح مدير زراعة حماة المهندس عبد المنعم الصباغ أنه تم الانتهاء من إخماد جميع الحرائق التي اندلعت في منطقة مصياف مثل عين حلاقيم وحزور وحكر بيت عتق واللقبه والحيلونه باستثناء بعض بؤر النيران التي لا تزال ساخنة في حراج عين شمس ويجري التعامل معها وصولاً إلى إعلان إخمادها بشكل نهائي خلال الساعات المقبلة.

وشهد ريف حماة الغربي منذ بداية الشهر الجاري عدة حرائق كبيرة في الجبال والأحراج التهمت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية والحراجية وغابات السنديان والصنوبريات والسرو المعمرة مع ارتفاع درجات الحرارة رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق الإطفاء والدفاع المدني.